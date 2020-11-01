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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201101/chteniya-1582569577.html
Сергиево-Елисаветинские чтения стартовали в Подмосковье
Сергиево-Елисаветинские чтения стартовали в Подмосковье
Межрегиональная научная конференция "Путешествия и паломничества представителей императорского дома Романовых" открылась в подмосковном Усово на территории... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T20:46
2020-11-01T20:46
религия и мировоззрение
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
елизавета федоровна
российская империя
новости - религия и мировоззрение
владимир ленин (владимир ульянов)
русская православная церковь
российская академия наук
москва
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Межрегиональная научная конференция "Путешествия и паломничества представителей императорского дома Романовых" открылась в подмосковном Усово на территории имения, некогда принадлежавшего великому князю Сергею Александровичу и его жене Елизавете Федоровне, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия - Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).Участие в чтениях принимают эксперты Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, специалисты Института всеобщей истории РАН, историки, архивисты, представители общественных, церковных организаций и туристического сообщества."С начала прославления великой княгини Елизаветы Федоровны в лике святых сформировалось целое научное сообщество, которое изучает по архивным материалам ее жизнь и деятельность. У нас уже 23-е Сергиево-Елисаветинские чтения, но каждый раз находится все новое и новое", - сказала журналистам на открытии конференции глава фонда ЕСПО Анна Громова.По ее словам, географический охват паломничеств той же Елизаветы Федоровны "совершенно необозримый". Например, она 13 раз была в Казани - именно там продолжатся чтения, до 4 ноября.В целом по России, как отметила Громова, очень много мест, которые связаны с Романовыми."Со времен Николая I становится традицией обручения великих князей с Россией. В чем его суть? С наступлением совершеннолетия они совершают большое путешествие по России с посещением мест, известных своими достижениями промышленности и сельского хозяйства. Или мест, связанных с нашим прошлым", - рассказал она.Сейчас, по ее словам, очень важно сохранить память о Романовых, ведь после 1917 года "что-то было забыто, что-то приняло другой ракурс, что-то забывалось". Проект ЕСПО "Императорский маршрут" призван просветить россиян об истории императорского дома. Кроме того, сказала Громова, он способствует развитию внутреннего туризма.Проект чтений, как отметил глава национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, довольно масштабный."Изучая жизнь Елизаветы Федоровны, мы понимаем, сколько было вложено ей в вопросы образования, здравоохранения, воспитания и культуры. Это важно и востребовано сейчас", - сказал он."Мы сегодня спорим о выносе тела Ленина из мавзолея, судьбе памятников и переименовании улиц, но забываем о том, что советская власть - а это был довольно продолжительный период - сметала все, что было до нее. То, что сегодня возрождаются храмы, это хорошо. Но мы не должны забывать, что они связаны между собой не только своей принадлежностью к Русской православной церкви, но и огромной историей. Она же связывает все святыни Руси, Российской империи и России", - заявил в свою очередь руководитель управления по работе с общественными организациями синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин.По его словам, сегодня многие россияне мало что знают о своем прошлом, и в стране преобладает идея "перебраться поближе к столицам". Поэтому сейчас, как считает священник, актуальна задача "удержать людей в своих родных местах", а также рассказать им об уникальности тех мест, где они живут. В этом плане, как отметил он, "неоценимый вклад" вносит работа ЕСПО.
https://ria.ru/20200831/vystavka-1576501490.html
https://ria.ru/20190915/1558714438.html
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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, елизавета федоровна, российская империя, новости - религия и мировоззрение, владимир ленин (владимир ульянов), русская православная церковь, российская академия наук, москва, казань

Сергиево-Елисаветинские чтения стартовали в Подмосковье

20:46 01.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастница VIII Елисаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
Участница VIII Елисаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Межрегиональная научная конференция "Путешествия и паломничества представителей императорского дома Романовых" открылась в подмосковном Усово на территории имения, некогда принадлежавшего великому князю Сергею Александровичу и его жене Елизавете Федоровне, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия - Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).
Участие в чтениях принимают эксперты Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, специалисты Института всеобщей истории РАН, историки, архивисты, представители общественных, церковных организаций и туристического сообщества.
"С начала прославления великой княгини Елизаветы Федоровны в лике святых сформировалось целое научное сообщество, которое изучает по архивным материалам ее жизнь и деятельность. У нас уже 23-е Сергиево-Елисаветинские чтения, но каждый раз находится все новое и новое", - сказала журналистам на открытии конференции глава фонда ЕСПО Анна Громова.
По ее словам, географический охват паломничеств той же Елизаветы Федоровны "совершенно необозримый". Например, она 13 раз была в Казани - именно там продолжатся чтения, до 4 ноября.
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В целом по России, как отметила Громова, очень много мест, которые связаны с Романовыми.
"Со времен Николая I становится традицией обручения великих князей с Россией. В чем его суть? С наступлением совершеннолетия они совершают большое путешествие по России с посещением мест, известных своими достижениями промышленности и сельского хозяйства. Или мест, связанных с нашим прошлым", - рассказал она.
Сейчас, по ее словам, очень важно сохранить память о Романовых, ведь после 1917 года "что-то было забыто, что-то приняло другой ракурс, что-то забывалось". Проект ЕСПО "Императорский маршрут" призван просветить россиян об истории императорского дома. Кроме того, сказала Громова, он способствует развитию внутреннего туризма.
Проект чтений, как отметил глава национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, довольно масштабный.
"Изучая жизнь Елизаветы Федоровны, мы понимаем, сколько было вложено ей в вопросы образования, здравоохранения, воспитания и культуры. Это важно и востребовано сейчас", - сказал он.
"Мы сегодня спорим о выносе тела Ленина из мавзолея, судьбе памятников и переименовании улиц, но забываем о том, что советская власть - а это был довольно продолжительный период - сметала все, что было до нее. То, что сегодня возрождаются храмы, это хорошо. Но мы не должны забывать, что они связаны между собой не только своей принадлежностью к Русской православной церкви, но и огромной историей. Она же связывает все святыни Руси, Российской империи и России", - заявил в свою очередь руководитель управления по работе с общественными организациями синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин.
По его словам, сегодня многие россияне мало что знают о своем прошлом, и в стране преобладает идея "перебраться поближе к столицам". Поэтому сейчас, как считает священник, актуальна задача "удержать людей в своих родных местах", а также рассказать им об уникальности тех мест, где они живут. В этом плане, как отметил он, "неоценимый вклад" вносит работа ЕСПО.
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Религия и мировоззрениеЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоЕлизавета ФедоровнаРоссийская империяНовости - Религия и мировоззрениеВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Русская православная церковьРоссийская академия наукМоскваКазань
 
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