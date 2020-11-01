https://ria.ru/20201101/chekhiya-1582566236.html

В антирейтинге по смертности от COVID-19 сменился лидер

В антирейтинге по смертности от COVID-19 сменился лидер

Чехия по итогам последних семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения. Об этом... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T20:07

2020-11-01T20:07

2020-11-01T22:54

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_eea6b4d58ff61ffb965ad6bf5f15d8e3.jpg

ПРАГА, 1 ноя — РИА Новости. Чехия по итогам последних семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом в воскресенье."Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. <...> В Чехии этот показатель составляет 11,02, в Андорре — 7,88, далее следуют Бельгия — 6,81, Армения — 6,19 и Черногория — 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека", — говорится в сообщении ведомства.За последние сутки в Чехии зафиксировали 11 428 случаев заражения коронавирусом. В целом по стране в настоящее время больны 188 492 человека, из них 7673 находятся в больницах.За весь период пандемии в республике заразились 335 102 человека, выздоровели 143 359 пациентов, 3251человек скончался. Проведено 2,28 миллиона тестов.С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации. В пятницу депутаты парламента проголосовали за его продление до 20 ноября. В рамках режима ЧС в стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины (кроме продовольственных), прекращены все спортивные соревнования. Запрещено появление на улицах без надобности и без маски, а также распитие спиртных напитков в общественных местах. В период с 28 октября по 3 ноября жителям страны запретили без уважительных причин выходить на улицу с 21:00 до 5:00.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html

весь мир

чехия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, чехия, в мире