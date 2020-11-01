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https://ria.ru/20201101/chekhiya-1582566236.html
В антирейтинге по смертности от COVID-19 сменился лидер
В антирейтинге по смертности от COVID-19 сменился лидер
Чехия по итогам последних семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения. Об этом... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T20:07
2020-11-01T22:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
чехия
в мире
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ПРАГА, 1 ноя — РИА Новости. Чехия по итогам последних семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом в воскресенье."Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. &lt;...&gt; В Чехии этот показатель составляет 11,02, в Андорре — 7,88, далее следуют Бельгия — 6,81, Армения — 6,19 и Черногория — 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека", — говорится в сообщении ведомства.За последние сутки в Чехии зафиксировали 11 428 случаев заражения коронавирусом. В целом по стране в настоящее время больны 188 492 человека, из них 7673 находятся в больницах.За весь период пандемии в республике заразились 335 102 человека, выздоровели 143 359 пациентов, 3251человек скончался. Проведено 2,28 миллиона тестов.С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации. В пятницу депутаты парламента проголосовали за его продление до 20 ноября. В рамках режима ЧС в стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины (кроме продовольственных), прекращены все спортивные соревнования. Запрещено появление на улицах без надобности и без маски, а также распитие спиртных напитков в общественных местах. В период с 28 октября по 3 ноября жителям страны запретили без уважительных причин выходить на улицу с 21:00 до 5:00.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, чехия, в мире

В антирейтинге по смертности от COVID-19 сменился лидер

20:07 01.11.2020 (обновлено: 22:54 01.11.2020)
 
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© AP Photo / John Minchillo
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ПРАГА, 1 ноя — РИА Новости. Чехия по итогам последних семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом в воскресенье.
"Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. <...> В Чехии этот показатель составляет 11,02, в Андорре — 7,88, далее следуют Бельгия — 6,81, Армения — 6,19 и Черногория — 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека", — говорится в сообщении ведомства.
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За последние сутки в Чехии зафиксировали 11 428 случаев заражения коронавирусом. В целом по стране в настоящее время больны 188 492 человека, из них 7673 находятся в больницах.
За весь период пандемии в республике заразились 335 102 человека, выздоровели 143 359 пациентов, 3251человек скончался. Проведено 2,28 миллиона тестов.
С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации. В пятницу депутаты парламента проголосовали за его продление до 20 ноября. В рамках режима ЧС в стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины (кроме продовольственных), прекращены все спортивные соревнования. Запрещено появление на улицах без надобности и без маски, а также распитие спиртных напитков в общественных местах. В период с 28 октября по 3 ноября жителям страны запретили без уважительных причин выходить на улицу с 21:00 до 5:00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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