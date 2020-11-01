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https://ria.ru/20201101/brian-johnson-1582259631.html
Вокалист AC/DC рассказал, как искал лох-несское чудовище
Вокалист AC/DC рассказал, как искал лох-несское чудовище
Брайан Джонсон, вокалист рок-группы AC/DC в беседе с журналистом из NME рассказал, как однажды, когда был в Шотландии, искал лох-несское чудовище с гитаристом... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T04:43
2020-11-01T04:43
культура
брайан джонсон
музыка
новости культуры
ac/dc
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Брайан Джонсон, вокалист рок-группы AC/DC в беседе с журналистом из NME рассказал, как однажды, когда был в Шотландии, искал лох-несское чудовище с гитаристом Малькольмом Янгом, которого не стало в 2017 году.По словам музыканта, вместе с женами они остановились в отеле прямо на берегу озера Лох-Несс. Они отдыхали и выпивали, пока Янг внезапно не заявил: "Пойдем, поищем лох-несское чудовище. У меня есть с собой коробка фейерверков, они могут привлечь его". Несмотря на то, что на улице была ночь, Джонсон и Янг все-таки отправились на поиски мифического существа. В интервью вокалист AC/DC также рассказал о новом альбоме группы "Power up", релиз которого запланирован на 13 ноября. Брайан Джонсон надеется, что пластинка вдохновит новое поколение исполнителей.
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брайан джонсон, музыка, новости культуры, ac/dc, шотландия

Вокалист AC/DC рассказал, как искал лох-несское чудовище

04:43 01.11.2020
 
© AFP 2020 / Kevin Winter/Getty ImagesВокалист AC/DC Брайан Джонсон
Вокалист AC/DC Брайан Джонсон - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© AFP 2020 / Kevin Winter/Getty Images
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Брайан Джонсон, вокалист рок-группы AC/DC в беседе с журналистом из NME рассказал, как однажды, когда был в Шотландии, искал лох-несское чудовище с гитаристом Малькольмом Янгом, которого не стало в 2017 году.
По словам музыканта, вместе с женами они остановились в отеле прямо на берегу озера Лох-Несс. Они отдыхали и выпивали, пока Янг внезапно не заявил: "Пойдем, поищем лох-несское чудовище. У меня есть с собой коробка фейерверков, они могут привлечь его".
Несмотря на то, что на улице была ночь, Джонсон и Янг все-таки отправились на поиски мифического существа.

"Мы зашли в воду прямо в ботинках. Нам было холодно. Помню, как Мал тогда держал в одной руке напиток, а в другой – коробку фейерверков, пытаясь поджечь озеро. Когда вернулись к женам, то были все в грязи, а волосы были похожи на солому. Что за ночь!"– вспоминал Джонсон.

В интервью вокалист AC/DC также рассказал о новом альбоме группы "Power up", релиз которого запланирован на 13 ноября. Брайан Джонсон надеется, что пластинка вдохновит новое поколение исполнителей.

"Надеюсь, что этот альбом заставит детей и подростков пойти и купить гитару, вместо того, чтобы смотреть на танцоров в TikTok. Было бы здорово, если бы больше молодых рок-групп писали свои песни и чаще выходили на сцену", – подчеркнул он.

Музыканты группы AC/DC Ангус Янг и Брайан Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 02:48Культура
Музыканты AC/DC рассказали о новом альбоме группы
 
КультураБрайан ДжонсонМузыкаНовости культурыAC/DCШотландия
 
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