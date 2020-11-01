https://ria.ru/20201101/brian-johnson-1582259631.html

Вокалист AC/DC рассказал, как искал лох-несское чудовище

Вокалист AC/DC рассказал, как искал лох-несское чудовище

Брайан Джонсон, вокалист рок-группы AC/DC в беседе с журналистом из NME рассказал, как однажды, когда был в Шотландии, искал лох-несское чудовище с гитаристом... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T04:43

2020-11-01T04:43

2020-11-01T04:43

культура

брайан джонсон

музыка

новости культуры

ac/dc

шотландия

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Брайан Джонсон, вокалист рок-группы AC/DC в беседе с журналистом из NME рассказал, как однажды, когда был в Шотландии, искал лох-несское чудовище с гитаристом Малькольмом Янгом, которого не стало в 2017 году.По словам музыканта, вместе с женами они остановились в отеле прямо на берегу озера Лох-Несс. Они отдыхали и выпивали, пока Янг внезапно не заявил: "Пойдем, поищем лох-несское чудовище. У меня есть с собой коробка фейерверков, они могут привлечь его". Несмотря на то, что на улице была ночь, Джонсон и Янг все-таки отправились на поиски мифического существа. В интервью вокалист AC/DC также рассказал о новом альбоме группы "Power up", релиз которого запланирован на 13 ноября. Брайан Джонсон надеется, что пластинка вдохновит новое поколение исполнителей.

https://ria.ru/20201030/acdc-1582059210.html

шотландия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брайан джонсон, музыка, новости культуры, ac/dc, шотландия