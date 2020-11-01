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Генетик прокомментировала сообщения о новой смертельной болезни
Генетик прокомментировала сообщения о новой смертельной болезни
Доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова оценила данные о новом смертельном заболевании у мужчин. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:20
2020-11-01T13:29
мадина азова
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова оценила данные о новом смертельном заболевании у мужчин.По ее словам, синдром, названный учеными VEXAS, не представляет угрозы в глобальных масштабах, так как является результатом редкой соматической мутации одного из генов."Это просто интересный случай, не так часто встречающийся", — сказала Азова в комментарии Ura.ru.Она отметила, что число людей с данной мутацией очень мало в масштабах исследования.Ранее ученые сообщили о новом синдроме, который может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582457103.html
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мадина азова, здоровье - общество, рудн

Генетик прокомментировала сообщения о новой смертельной болезни

13:20 01.11.2020 (обновлено: 13:29 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова оценила данные о новом смертельном заболевании у мужчин.
По ее словам, синдром, названный учеными VEXAS, не представляет угрозы в глобальных масштабах, так как является результатом редкой соматической мутации одного из генов.
"Это просто интересный случай, не так часто встречающийся", — сказала Азова в комментарии Ura.ru.
Она отметила, что число людей с данной мутацией очень мало в масштабах исследования.
Ранее ученые сообщили о новом синдроме, который может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.
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