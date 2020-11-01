https://ria.ru/20201101/bolezn-1582530176.html

Генетик прокомментировала сообщения о новой смертельной болезни

Генетик прокомментировала сообщения о новой смертельной болезни

Доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова оценила данные о новом смертельном заболевании у мужчин. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T13:20

2020-11-01T13:20

2020-11-01T13:29

мадина азова

здоровье - общество

рудн

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова оценила данные о новом смертельном заболевании у мужчин.По ее словам, синдром, названный учеными VEXAS, не представляет угрозы в глобальных масштабах, так как является результатом редкой соматической мутации одного из генов."Это просто интересный случай, не так часто встречающийся", — сказала Азова в комментарии Ura.ru.Она отметила, что число людей с данной мутацией очень мало в масштабах исследования.Ранее ученые сообщили о новом синдроме, который может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582457103.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мадина азова, здоровье - общество, рудн