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РИА Наука
https://ria.ru/20201101/besprovodnaya-zaryadka-1582339916.html
Секреты беспроводной зарядки. Пора менять смартфон?
Секреты беспроводной зарядки. Пора менять смартфон?
Вместе с новым iPhone 12 в октябре представили и магнитную беспроводную зарядку MagSafe, вызвавшую живой интерес даже у консервативных потребителей. Между тем... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:00
2020-11-01T14:36
риа наука
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технологии
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МОСКВА, 01 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. Вместе с новым iPhone 12 в октябре представили и магнитную беспроводную зарядку MagSafe, вызвавшую живой интерес даже у консервативных потребителей. Между тем мало кто знает, что этой технологии уже больше десяти лет. Как работает MagSafe и какие у нее ограничения — в обзоре РИА Новости.Долгая дорога к смартфонуО беспроводной передаче электроэнергии люди задумались еще в первой половине XIX века, когда Фарадей открыл эффект индукции. Вскоре удивительными идеями в этой области поразил Никола Тесла. Но до реального использования беспроводного способа передачи электроэнергии было еще очень далеко.Сегодня существует несколько вариантов, но широкое распространение пока получила лишь электромагнитная индукция. Так называют явление передачи энергии от катушки-передатчика, по которой течет переменный ток, к катушке-приемнику через магнитное поле.И, что довольно типично, первыми освоили электромагнитную индукцию в сфере перевозок. Еще в 2008 году Bombardier представила технологию PRIMOVE, которая предусматривает индукционную зарядку для общественного электротранспорта. Интересно, что в этой системе совместимый трамвай или электробус может брать энергию буквально на каждой остановке.Qi, или "энергия жизни"В 2008-м компании-разработчики создали консорциум Wireless Power Consortium. Именно ему и принадлежит стандарт индукционной зарядки, названный Qi. Имя позаимствовано у китайской философии, где им обозначают дыхание и жизненную силу.В следующем году на рынок вышел смартфон от уже забытого, но некогда славного бренда Palm. Модель Pre предлагала довольно хлопотную схему беспроводной зарядки. Пользовались смартфоном с обычной крышкой корпуса, а вот для подзарядки без проводов ее меняли на специальную, после чего трубку размещали на док-станции. Да, в то время у телефонов снимались крышки и менялись аккумуляторы. Но даже инновационность Palm Pre не спасла — модель практически не заметили на фоне триумфального шествия iPhone 3GS и смартфонов на Android.Первая волна популярности беспроводных зарядок пришлась на начало 2010-х годов. Правда, Qi оставался уделом только флагманов, а пользователи не спешили в магазин за зарядными станциями, опасаясь новой технологии."Платформа получает энергию через USB-кабель и создает магнитное поле, которое и заряжает батарею. Излучение от устройства слишком мало, чтобы хоть как-то повлиять на здоровье человека. В теории беспроводная зарядка не рекомендуется к использованию людям с кардиостимуляторами. Но дело в том, что даже телефон, находящийся на расстоянии более пяти-десяти сантиметров от станции, не чувствует влияния волн. Обладателям кардиостимуляторов лучше не держать беспроводные зарядные станции на прикроватной тумбочке. Что касается смартфона, то магнитное излучение не опаснее проводного зарядного устройства", — отмечает Илья Харченко, главный редактор чешско-российской IT-компании The MASCC."Выбирайте девайсы только у официальных производителей, избегайте дешевых аналогов. Лучше, если смартфон и беспроводная зарядка произведены одной компанией. Не стоит заряжать гаджет слишком часто. Другими словами, избегайте так называемых подпиток, когда вы ставите телефон на базу регулярно на 20-30 минут. Не держите там уже на сто процентов заряженный смартфон, и полностью разряжать его тоже не следует. По-хорошему, не опускайтесь ниже 10-15 процентов", — перечисляет простые правила Станислав Косарев, директор Института информационных технологий университета "Синергия". Современная беспроводная зарядка выглядит как связка базовой станции и индукционной катушки внутри устройства. Первая адаптирует работу под мобильное устройство и прекратит работу, когда аккумулятор полностью заряжен. Но есть несколько особенностей. Так, телефоном нужно буквально "попасть" в определенное место, чтобы процесс шел штатно. В противном случае зарядка либо не начнется, либо ее скорость упадет. Кстати, ее максимальная мощность по протоколу Qi составляет 15 ватт — что по современным меркам довольно медленно.Будущее без проводов"Ренессансом" технологии считается 2017 год, когда компания Apple представила первый iPhone с поддержкой беспроводной зарядки. С тех пор устройств с такой функцией с каждым годом все больше. И это не только смартфоны — возможность все чаще добавляют в аудиотехнику или носимую электронику.Но у беспроводной зарядки гаджетов есть две проблемы — небольшая мощность и, как бы это странно ни звучало, провода. Ведь, фактически, пользователю хоть и не нужно подключать сам смартфон, но базовая станция держится все на том же кабеле.Первый недостаток понемногу изживается самими производителями техники. Например, Xiaomi заявила о скором выходе зарядки на 80 ватт. Это в несколько раз больше, чем максимальная мощность по стандарту Qi, хотя и совместимость, скорее всего, останется. Правда, у таких решений есть недостаток — проприетарность, из-за которой каждая фирма будет создавать собственную технологию.Вопрос с проводами куда сложнее. Конечно, есть решения вроде нового MagSafe от Apple, где попытались "проводную сущность" сделать максимально комфортной, используя мощные магниты. Но подобное даже полумерой не назовешь. "В скором времени появятся смартфоны без порта для проводной зарядки. Это позволит еще больше защитить гаджет от воздействий внешней среды и освободить в нем немного места. Но быстрого массового выхода таких моделей ждать не стоит, ведь проводная зарядка пока остается более дешевым решением. Полного отказа от проводов можно ждать только в дорогих моделях. По самому оптимистичному прогнозу, в ближайшие два года на рынок выйдет не менее двух моделей смартфонов без подключения любых кабелей", — говорит Владислав Аничкин, директор по продукту в компании Hiper.Разработки по-настоящему беспроводной зарядки идут, хоть и не так быстро, как хотелось бы пользователям. Например, Huawei готовит лазерный гаджет — энергия будет передаваться посредством луча. Но "завтра" таких смартфонов ждать не стоит: подобные технологии еще не скоро доберутся до коммерческого использования.
https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html
https://ria.ru/20200915/lazernaya-zaryadka-1577277592.html
https://ria.ru/20201019/xiaomi-1580497450.html
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apple iphone, google android, huawei technologies, apple, технологии

Секреты беспроводной зарядки. Пора менять смартфон?

08:00 01.11.2020 (обновлено: 14:36 01.11.2020)
 
© Depositphotos / realinemediaБеспроводная зарядка телефона
Беспроводная зарядка телефона - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Depositphotos / realinemedia
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МОСКВА, 01 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. Вместе с новым iPhone 12 в октябре представили и магнитную беспроводную зарядку MagSafe, вызвавшую живой интерес даже у консервативных потребителей. Между тем мало кто знает, что этой технологии уже больше десяти лет. Как работает MagSafe и какие у нее ограничения — в обзоре РИА Новости.

Долгая дорога к смартфону

О беспроводной передаче электроэнергии люди задумались еще в первой половине XIX века, когда Фарадей открыл эффект индукции. Вскоре удивительными идеями в этой области поразил Никола Тесла. Но до реального использования беспроводного способа передачи электроэнергии было еще очень далеко.
Сегодня существует несколько вариантов, но широкое распространение пока получила лишь электромагнитная индукция. Так называют явление передачи энергии от катушки-передатчика, по которой течет переменный ток, к катушке-приемнику через магнитное поле.
И, что довольно типично, первыми освоили электромагнитную индукцию в сфере перевозок. Еще в 2008 году Bombardier представила технологию PRIMOVE, которая предусматривает индукционную зарядку для общественного электротранспорта. Интересно, что в этой системе совместимый трамвай или электробус может брать энергию буквально на каждой остановке.
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Qi, или "энергия жизни"

В 2008-м компании-разработчики создали консорциум Wireless Power Consortium. Именно ему и принадлежит стандарт индукционной зарядки, названный Qi. Имя позаимствовано у китайской философии, где им обозначают дыхание и жизненную силу.
В следующем году на рынок вышел смартфон от уже забытого, но некогда славного бренда Palm. Модель Pre предлагала довольно хлопотную схему беспроводной зарядки. Пользовались смартфоном с обычной крышкой корпуса, а вот для подзарядки без проводов ее меняли на специальную, после чего трубку размещали на док-станции. Да, в то время у телефонов снимались крышки и менялись аккумуляторы. Но даже инновационность Palm Pre не спасла — модель практически не заметили на фоне триумфального шествия iPhone 3GS и смартфонов на Android.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкiPhone 12 с беспроводной зарядкой MagSafe
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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iPhone 12 с беспроводной зарядкой MagSafe
Первая волна популярности беспроводных зарядок пришлась на начало 2010-х годов. Правда, Qi оставался уделом только флагманов, а пользователи не спешили в магазин за зарядными станциями, опасаясь новой технологии.
"Платформа получает энергию через USB-кабель и создает магнитное поле, которое и заряжает батарею. Излучение от устройства слишком мало, чтобы хоть как-то повлиять на здоровье человека. В теории беспроводная зарядка не рекомендуется к использованию людям с кардиостимуляторами. Но дело в том, что даже телефон, находящийся на расстоянии более пяти-десяти сантиметров от станции, не чувствует влияния волн. Обладателям кардиостимуляторов лучше не держать беспроводные зарядные станции на прикроватной тумбочке. Что касается смартфона, то магнитное излучение не опаснее проводного зарядного устройства", — отмечает Илья Харченко, главный редактор чешско-российской IT-компании The MASCC.
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Huawei разрабатывает фантастическую лазерную зарядку для смартфона
"Выбирайте девайсы только у официальных производителей, избегайте дешевых аналогов. Лучше, если смартфон и беспроводная зарядка произведены одной компанией. Не стоит заряжать гаджет слишком часто. Другими словами, избегайте так называемых подпиток, когда вы ставите телефон на базу регулярно на 20-30 минут. Не держите там уже на сто процентов заряженный смартфон, и полностью разряжать его тоже не следует. По-хорошему, не опускайтесь ниже 10-15 процентов", — перечисляет простые правила Станислав Косарев, директор Института информационных технологий университета "Синергия".
Современная беспроводная зарядка выглядит как связка базовой станции и индукционной катушки внутри устройства. Первая адаптирует работу под мобильное устройство и прекратит работу, когда аккумулятор полностью заряжен. Но есть несколько особенностей. Так, телефоном нужно буквально "попасть" в определенное место, чтобы процесс шел штатно. В противном случае зарядка либо не начнется, либо ее скорость упадет. Кстати, ее максимальная мощность по протоколу Qi составляет 15 ватт — что по современным меркам довольно медленно.

Будущее без проводов

"Ренессансом" технологии считается 2017 год, когда компания Apple представила первый iPhone с поддержкой беспроводной зарядки. С тех пор устройств с такой функцией с каждым годом все больше. И это не только смартфоны — возможность все чаще добавляют в аудиотехнику или носимую электронику.
Но у беспроводной зарядки гаджетов есть две проблемы — небольшая мощность и, как бы это странно ни звучало, провода. Ведь, фактически, пользователю хоть и не нужно подключать сам смартфон, но базовая станция держится все на том же кабеле.
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Xiaomi показала беспроводную зарядку огромной мощности
Первый недостаток понемногу изживается самими производителями техники. Например, Xiaomi заявила о скором выходе зарядки на 80 ватт. Это в несколько раз больше, чем максимальная мощность по стандарту Qi, хотя и совместимость, скорее всего, останется. Правда, у таких решений есть недостаток — проприетарность, из-за которой каждая фирма будет создавать собственную технологию.
Вопрос с проводами куда сложнее. Конечно, есть решения вроде нового MagSafe от Apple, где попытались "проводную сущность" сделать максимально комфортной, используя мощные магниты. Но подобное даже полумерой не назовешь.
"В скором времени появятся смартфоны без порта для проводной зарядки. Это позволит еще больше защитить гаджет от воздействий внешней среды и освободить в нем немного места. Но быстрого массового выхода таких моделей ждать не стоит, ведь проводная зарядка пока остается более дешевым решением. Полного отказа от проводов можно ждать только в дорогих моделях. По самому оптимистичному прогнозу, в ближайшие два года на рынок выйдет не менее двух моделей смартфонов без подключения любых кабелей", — говорит Владислав Аничкин, директор по продукту в компании Hiper.
Разработки по-настоящему беспроводной зарядки идут, хоть и не так быстро, как хотелось бы пользователям. Например, Huawei готовит лазерный гаджет — энергия будет передаваться посредством луча. Но "завтра" таких смартфонов ждать не стоит: подобные технологии еще не скоро доберутся до коммерческого использования.
 
РИА НаукаApple iPhoneGoogle AndroidHuawei TechnologiesAppleТехнологии
 
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