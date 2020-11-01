В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:14 01.11.2020 (обновлено: 23:36 01.11.2020)
© AP Photo / Jim Cole, FileСенатор США Линдси Грэм
© AP Photo / Jim Cole, File
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм заявил о коррупции "промышленного масштаба" в бизнесе Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом он рассказал Fox News.
Грэм напомнил о словах бывшего партнера по бизнесу Хантера Байдена — Тони Бобулински, который заявил, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден был замешан в их делах. Бобулински утверждает, что виделся с политиком и что Хантер обсуждал с отцом свой бизнес.
"То, что вы видите от делового партнера Хантера Байдена, — это коррупция в промышленных масштабах, торговля влиянием", — сказал сенатор.
Грэм также добавил, что намерен провести слушание, на котором спросит у ФБР, почему бюро целый год не предпринимало никаких действий, имея в распоряжении ноутбук Хантера Байдена.
Ранее газета New York Post опубликовала материалы о сыне Джо Байдена Хантере, где были представлены электронные письма и другие доказательства, подтверждающие заявления Трампа о коррумпированности Байдена. Сам кандидат в президенты США от демократов отрицал причастность к бизнесу своего сына.
22 октября, 05:26СМИ назвало причину изъятия ноутбука Хантера Байдена ФБР
Демократы отвергают обвинения против Байдена и называют их "дезинформацией", к которой, по их мнению, имеет отношение Москва.
Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и ФБР заявили, что публикация переписки Хантера Байдена не связана с Россией. Госдепартамент США тоже разделяет мнение американской разведки об отсутствии "российской дезинформации" в деле, отметил госсекретарь Майк Помпео. Трамп высмеял заявления демократов о причастности Москвы к скандалу.