https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html

В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"

В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"

Председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм заявил о коррупции "промышленного масштаба" в бизнесе Хантера Байдена, сына кандидата в... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T23:14

2020-11-01T23:14

2020-11-01T23:36

хантер байден

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм заявил о коррупции "промышленного масштаба" в бизнесе Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом он рассказал Fox News.Грэм напомнил о словах бывшего партнера по бизнесу Хантера Байдена — Тони Бобулински, который заявил, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден был замешан в их делах. Бобулински утверждает, что виделся с политиком и что Хантер обсуждал с отцом свой бизнес.Грэм также добавил, что намерен провести слушание, на котором спросит у ФБР, почему бюро целый год не предпринимало никаких действий, имея в распоряжении ноутбук Хантера Байдена.Ранее газета New York Post опубликовала материалы о сыне Джо Байдена Хантере, где были представлены электронные письма и другие доказательства, подтверждающие заявления Трампа о коррумпированности Байдена. Сам кандидат в президенты США от демократов отрицал причастность к бизнесу своего сына.Демократы отвергают обвинения против Байдена и называют их "дезинформацией", к которой, по их мнению, имеет отношение Москва.Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и ФБР заявили, что публикация переписки Хантера Байдена не связана с Россией. Госдепартамент США тоже разделяет мнение американской разведки об отсутствии "российской дезинформации" в деле, отметил госсекретарь Майк Помпео. Трамп высмеял заявления демократов о причастности Москвы к скандалу.

https://ria.ru/20201022/noutbuk-1580927585.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, фбр, линдси грэм, джо байден, сша, в мире