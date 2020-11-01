Алиев рассказал о ходе военной операции в Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГород Гадрут самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах
БАКУ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в воскресенье в Баку заявил, что военная операция в Карабахе "успешно продолжается", по словам главы республики, ВС Азербайджана взяли под контроль около 200 населенных пунктов в Карабахе.
"Как вы знаете, операция успешно продолжается. До сегодняшнего дня, многие села, города, поселки были освобождены от оккупации, в том числе города Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы. В целом, освобождено около 200 населенных пунктов и это продолжается. Я каждую неделю сообщаю о новых освобожденных городах и селах, надеюсь, что мы восстановим свою территориальную целостность", - сказал Алиев.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.