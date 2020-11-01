https://ria.ru/20201101/aviasoobschenie-1582494471.html

Россия возобновляет авиасообщение с Японией

Россия возобновляет авиасообщение с Японией

Россия с ноября возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Японией. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T00:14

2020-11-01T00:14

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия с ноября возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Японией.В оперативном штабе уточнили, что решение было принято на основе принципов взаимности и исходя из озвученных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1.Авиакомпании смогут выполнять три рейса в Японию в неделю (два рейса Москва-Токио и один рейс Владивосток-Токио). "Аэрофлот" сообщал, что с 5 ноября начнет летать из Москвы в Токио. Рейсы на первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем – дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно - по субботам и воскресеньям). Рейсы Владивосток-Токио будет выполнять "дочка" "Аэрофлота" - "Аврора".Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, на Кубу и Мальдивы. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201015/aviasoobschenie-1579922631.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, япония, общество