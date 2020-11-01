https://ria.ru/20201101/arest-1582558628.html

В Кировской области арестовали мать четверых погибших при пожаре детей

В Кировской области арестовали мать четверых погибших при пожаре детей

Мать четырех детей, погибших при пожаре в Кировской области, взяли под стражу, сообщает СК России. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T18:26

2020-11-01T18:26

2020-11-01T22:04

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ea1c492a287179293818463c9f9ee11.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мать четырех детей, погибших при пожаре в Кировской области, взяли под стражу, сообщает СК России.Ранее сообщалось, что 30 октября четверо детей, которым было от восьми месяцев до четырех лет, погибли при пожаре в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области. В момент пожара они находились в доме одни, мать погибших детей в состоянии алкогольного опьянения была у подруги. После гибели детей СК возбудил три уголовных дела."Матери погибших в результате пожара детей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", статьей УК РФ "Оставление в опасности", статьей УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении на сайте СК.Установлено, что семья состояла на профилактических учетах, родители ранее привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. С мая 2019 года семья признана находящейся в социально-опасном положении."Следственными органами проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики", — добавили в СК.

https://ria.ru/20201030/pozhar-1582379338.html

https://ria.ru/20201031/pozhar-1582372910.html

кировская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия