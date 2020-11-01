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В Кировской области арестовали мать четверых погибших при пожаре детей
В Кировской области арестовали мать четверых погибших при пожаре детей
Мать четырех детей, погибших при пожаре в Кировской области, взяли под стражу, сообщает СК России. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T18:26
2020-11-01T22:04
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мать четырех детей, погибших при пожаре в Кировской области, взяли под стражу, сообщает СК России.Ранее сообщалось, что 30 октября четверо детей, которым было от восьми месяцев до четырех лет, погибли при пожаре в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области. В момент пожара они находились в доме одни, мать погибших детей в состоянии алкогольного опьянения была у подруги. После гибели детей СК возбудил три уголовных дела."Матери погибших в результате пожара детей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", статьей УК РФ "Оставление в опасности", статьей УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении на сайте СК.Установлено, что семья состояла на профилактических учетах, родители ранее привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. С мая 2019 года семья признана находящейся в социально-опасном положении."Следственными органами проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики", — добавили в СК.
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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

В Кировской области арестовали мать четверых погибших при пожаре детей

18:26 01.11.2020 (обновлено: 22:04 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мать четырех детей, погибших при пожаре в Кировской области, взяли под стражу, сообщает СК России.
Ранее сообщалось, что 30 октября четверо детей, которым было от восьми месяцев до четырех лет, погибли при пожаре в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области. В момент пожара они находились в доме одни, мать погибших детей в состоянии алкогольного опьянения была у подруги. После гибели детей СК возбудил три уголовных дела.
Пожар в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 21:18
СК раскрыл подробности дела о гибели детей при пожаре в Кировской области
"Матери погибших в результате пожара детей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", статьей УК РФ "Оставление в опасности", статьей УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении на сайте СК.
Установлено, что семья состояла на профилактических учетах, родители ранее привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. С мая 2019 года семья признана находящейся в социально-опасном положении.
"Следственными органами проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики", — добавили в СК.
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