https://ria.ru/20201101/antitela-1582554202.html
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19
Американские ученые выяснили, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T17:40
2020-11-01T17:40
2020-11-01T17:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733309_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a2388b6e067045e80df85012f6918339.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Американские ученые выяснили, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.Специалисты изучили показатели 30 082 пациентов, перенесших Covid-19 в легкой или умеренной форме. Наблюдения показали, что у всех участников исследования наблюдался стойкий иммунный ответ.Затем ученые проанализировали данные 121 человека из этой выборки в течение длительного времени и обнаружили, что стабильные титры нейтрализующих антител сохранялись в течение пяти месяцев в большинстве рассматриваемых случаев.По мнению исследователей, наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавируса, однако значительно уменьшает шансы повторного инфицирования и может ослабить болезнь.Ученые отмечают, что ранее длительный иммунитет был зафиксирован в основном у пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733309_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c945bbe11541acf7df5e8dff24bdd344.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости.
Американские ученые выяснили, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.
Специалисты изучили показатели 30 082 пациентов, перенесших Covid-19 в легкой или умеренной форме. Наблюдения показали, что у всех участников исследования наблюдался стойкий иммунный ответ.
Затем ученые проанализировали данные 121 человека из этой выборки в течение длительного времени и обнаружили, что стабильные титры нейтрализующих антител сохранялись в течение пяти месяцев в большинстве рассматриваемых случаев.
По мнению исследователей, наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавируса, однако значительно уменьшает шансы повторного инфицирования и может ослабить болезнь.
Ученые отмечают, что ранее длительный иммунитет был зафиксирован в основном у пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.