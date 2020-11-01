https://ria.ru/20201101/antitela-1582554202.html

Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19

Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19

Американские ученые выяснили, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T17:40

2020-11-01T17:40

2020-11-01T17:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Американские ученые выяснили, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.Специалисты изучили показатели 30 082 пациентов, перенесших Covid-19 в легкой или умеренной форме. Наблюдения показали, что у всех участников исследования наблюдался стойкий иммунный ответ.Затем ученые проанализировали данные 121 человека из этой выборки в течение длительного времени и обнаружили, что стабильные титры нейтрализующих антител сохранялись в течение пяти месяцев в большинстве рассматриваемых случаев.По мнению исследователей, наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавируса, однако значительно уменьшает шансы повторного инфицирования и может ослабить болезнь.Ученые отмечают, что ранее длительный иммунитет был зафиксирован в основном у пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша