Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201101/antitela-1582554202.html
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19
Американские ученые выяснили, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T17:40
2020-11-01T17:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733309_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a2388b6e067045e80df85012f6918339.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Американские ученые выяснили, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.Специалисты изучили показатели 30&nbsp;082&nbsp; пациентов, перенесших Covid-19 в легкой или умеренной форме. Наблюдения показали, что у всех участников исследования наблюдался стойкий иммунный ответ.Затем ученые проанализировали данные 121 человека из этой выборки в течение длительного времени и обнаружили, что стабильные титры нейтрализующих антител сохранялись в течение пяти месяцев в большинстве рассматриваемых случаев.По мнению исследователей, наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавируса, однако значительно уменьшает шансы повторного инфицирования и может ослабить болезнь.Ученые отмечают, что ранее длительный иммунитет был зафиксирован в основном у пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.&nbsp;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733309_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c945bbe11541acf7df5e8dff24bdd344.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19

17:40 01.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПроизводство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории "Хеликс"
Производство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории Хеликс - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Американские ученые выяснили, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.
Специалисты изучили показатели 30 082  пациентов, перенесших Covid-19 в легкой или умеренной форме. Наблюдения показали, что у всех участников исследования наблюдался стойкий иммунный ответ.
Затем ученые проанализировали данные 121 человека из этой выборки в течение длительного времени и обнаружили, что стабильные титры нейтрализующих антител сохранялись в течение пяти месяцев в большинстве рассматриваемых случаев.
По мнению исследователей, наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавируса, однако значительно уменьшает шансы повторного инфицирования и может ослабить болезнь.
Ученые отмечают, что ранее длительный иммунитет был зафиксирован в основном у пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. 
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах главы Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд рассказал о продолжении "золотой осени" в Европейской России
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
21:16В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
Лента новостейМолния