https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582441908.html

На греческом острове Самос на полгода ввели режим ЧП из-за землетрясения

На греческом острове Самос на полгода ввели режим ЧП из-за землетрясения

На греческом острове Самос на полгода объявлено чрезвычайное положение из-за землетрясения, сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T13:56

2020-10-31T13:56

2020-10-31T14:25

землетрясение в эгейском море

эгейское море

греция

в мире

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АФИНЫ, 31 окт — РИА Новости. На греческом острове Самос на полгода объявлено чрезвычайное положение из-за землетрясения, сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты."Приказом заместителя министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никоса Хардалиаса и решением генерального секретаря гражданской защиты Василиоса Папагеоргиу муниципалитеты Восточного и Западного Самоса объявлены в состоянии чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Введение ЧС необходимо для устранения последствий сильного землетрясения, поскольку упрощает принятие решений.Положение будет действовать в течение шести месяцев, до 30 апреля 2021 года.Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.В Греции погибли двое школьников, 19 человек получили ранения, поврежден ряд зданий. В Турции погибли 25 человек и более 800 ранены.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582419686.html

эгейское море

греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, греция, в мире