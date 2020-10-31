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https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582441908.html
На греческом острове Самос на полгода ввели режим ЧП из-за землетрясения
На греческом острове Самос на полгода ввели режим ЧП из-за землетрясения
На греческом острове Самос на полгода объявлено чрезвычайное положение из-за землетрясения, сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:56
2020-10-31T14:25
землетрясение в эгейском море
эгейское море
греция
в мире
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АФИНЫ, 31 окт — РИА Новости. На греческом острове Самос на полгода объявлено чрезвычайное положение из-за землетрясения, сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты."Приказом заместителя министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никоса Хардалиаса и решением генерального секретаря гражданской защиты Василиоса Папагеоргиу муниципалитеты Восточного и Западного Самоса объявлены в состоянии чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Введение ЧС необходимо для устранения последствий сильного землетрясения, поскольку упрощает принятие решений.Положение будет действовать в течение шести месяцев, до 30 апреля 2021 года.Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.В Греции погибли двое школьников, 19 человек получили ранения, поврежден ряд зданий. В Турции погибли 25 человек и более 800 ранены.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582419686.html
эгейское море
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землетрясение в эгейском море, эгейское море, греция, в мире

На греческом острове Самос на полгода ввели режим ЧП из-за землетрясения

13:56 31.10.2020 (обновлено: 14:25 31.10.2020)
 
© AP Photo / Michael SvarniasПоследствия землетрясения на острове Самос в Греции
Последствия землетрясения на острове Самос в Греции - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© AP Photo / Michael Svarnias
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АФИНЫ, 31 окт — РИА Новости. На греческом острове Самос на полгода объявлено чрезвычайное положение из-за землетрясения, сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты.
"Приказом заместителя министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никоса Хардалиаса и решением генерального секретаря гражданской защиты Василиоса Папагеоргиу муниципалитеты Восточного и Западного Самоса объявлены в состоянии чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Введение ЧС необходимо для устранения последствий сильного землетрясения, поскольку упрощает принятие решений.
Положение будет действовать в течение шести месяцев, до 30 апреля 2021 года.
Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.
В Греции погибли двое школьников, 19 человек получили ранения, поврежден ряд зданий. В Турции погибли 25 человек и более 800 ранены.
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Землетрясение в Эгейском мореЭгейское мореГрецияВ мире
 
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