https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582425747.html

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 831

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 831

Число пострадавших при землетрясении на западе Турции возросло до 831, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T11:47

2020-10-31T11:47

2020-10-31T11:47

землетрясение в эгейском море

турция

измир

в мире

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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении на западе Турции возросло до 831, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.Ранее сообщалось о 25 погибших и 804 раненых."По последним данным, 25 наших граждан погибли, один из них утонул, 831 гражданин был ранен. Произошло 489 афтершоков, 35 из которых были магнитудой более 4", - говорится в сообщении.Отмечается, что на завалах восьми разрушенных зданий продолжаются спасательные работы.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582402546.html

турция

измир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, турция, измир, в мире