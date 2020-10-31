https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582419875.html
В Турции после землетрясения из-под завалов извлечены сто человек
В Турции после землетрясения из-под завалов извлечены сто человек
Спасатели извлекли из-под завалов после сильного землетрясения на западе Турции 100 человек, заявил министр окружающей среды и градостроительства страны Мурат... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:54
2020-10-31T10:54
2020-10-31T15:22
землетрясение в эгейском море
турция
в мире
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ИЗМИР, 31 окт - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов после сильного землетрясения на западе Турции 100 человек, заявил министр окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум."В районе стихийного бедствия работает около пяти тысяч спасателей, разрушены 17 зданий, в восьми из них продолжаются спасательные работы. После землетрясения из-под завалов спасены 100 наших граждан", - сообщил Курум журналистам.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. По последним данным, 25 человек погибли и более 800 пострадали.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582419686.html
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире
Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину.
2020-10-31T10:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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землетрясение в эгейском море, турция, в мире