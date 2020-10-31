https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582416394.html
После землетрясения в Турции госпитализировали более 400 человек
После землетрясения в Турции госпитализировали более 400 человек
В больницах после мощного землетрясения на западе Турции находятся 435 человек, из них 25 в реанимации, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:24
2020-10-31T10:24
2020-10-31T10:24
землетрясение в эгейском море
эгейское море
турция
в мире
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. В больницах после мощного землетрясения на западе Турции находятся 435 человек, из них 25 в реанимации, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."В настоящее время 435 человек проходят стационарное лечение, 25 из них находятся в реанимации. 364 человека получили помощь амбулаторно", - говорится в заявлении министра.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. По последним данным, 25 человек погибли и более 800 пострадали.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582415412.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, эгейское море, турция, в мире