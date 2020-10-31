https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582402546.html

Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения

Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения

Жители города Измир на западе Турции всю ночь провели на улице, боясь заходить в свои дома после сильного землетрясения, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T05:45

2020-10-31T05:45

2020-10-31T08:44

землетрясение в эгейском море

измир (провинция)

турция

измир

стамбул

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582407788_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_98683d7ddaba7f508f38a0d0c0d44d8a.jpg

ИЗМИР, 31 окт - РИА Новости, Алёна Палажченко. Жители города Измир на западе Турции всю ночь провели на улице, боясь заходить в свои дома после сильного землетрясения, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в акватории в районе города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на ближайших греческих островах. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий.Шок от сильнейшей тряскиТурция привычна к землетрясениям: они, разной силы, происходят здесь каждый день, и толчки ниже пяти баллов почти ни у кого не вызывают беспокойства. Кроме этого, вся Турция находится в постоянном ожидании "Большого землетрясения", которое, по прогнозу ученых, неминуемо должно обрушиться на Стамбул в любую минуту в течение ближайших 30 лет. Поэтому землетрясения, которые происходят на Эгейском побережье и тем более близко к Стамбулу, всегда вызывают в стране огромное волнение и даже панику.Когда телевидение начало демонстрировать первые кадры из Измира, где очевидцы сняли обрушение жилой многоэтажки, страна поняла, что случилось нечто из ряда вон выходящее.Сотни и тысячи человек обрывали телефоны, пытаясь дозвониться до родственников - на какое-то время телефонная связь с измирскими абонентами была заблокирована их-за перенапряжения сетей. Затем многие решили отправиться в Измир на самолете или собственном транспорте. Однако в авиасообщении на измирском направлении начались проблемы и отмены рейсов, связанные в том числе с опасностью новых толчков. А машины с иногородними номерами полиция сразу после землетрясения не пускала в город, перекрыв основные трассы, ведущие в Измир, чтобы не осложнять транспортную обстановку и дать возможность машинам спасателей поскорее добраться до обрушившихся зданий.Страшные руины среди небоскребовВ начале второго ночи, когда корреспонденту РИА новости удалось добраться до руин одного многоэтажного жилого здания в районе Борнова, где, по предположению властей, может быть больше всего людей под завалами, весь город, казалось, был на улице. Полиция оцепила каждый разрушенный дом, автотранспорт останавливают за несколько сотен метров для обрушения. Хотя улицы и многолюдны, атмосфера напряженная, везде тихо, и грохот разбираемых спасателями искореженных конструкций разносится по всему кварталу.Власти задействовали все службы и ведомства, которые могут помочь в разборе завалов: здесь пыльные и уставшие спасатели в оранжевых комбинезонах, полиция, жандармерия, сотрудники муниципалитетов, медики и пожарные. Мэрия организовала раздачу всем желающим бесплатного супа, пирожков и чая. Полиция очень вежливо просит людей освободить территорию перед рухнувшим домом, чтобы дать дорогу спецтранспорту, снующему туда-сюда.На огромной куче строительного мусора вперемешку с обломками мебели и кусками порванной материи работают спасатели. Все взгляды местных жителей, которые столпились вокруг ограждения, прикованы к ним."У меня в этом доме работал зубным врачом родственник - в подвальном этаже здесь была поликлиника. В момент обрушения он был там. При мне уже нашли живыми пять человек, но моего племянника пока не нашли", - говорит пожилая женщина в домашнем халате. Она выглядит спокойной, хотя в словах сквозит затаенное отчаяние. Свое имя она не сказала."А я видел, как этот дом падал! - говорит мужчина рядом. - Я таксист, здесь родился и всю жизнь здесь живу. Это неплохой дом, ему около 20 лет всего, и квартиры в нем стоили дорого - около 1,5 миллиона лир (около 200 тысяч долларов - ред.). Когда начало трясти, я стоял у своей машины, почувствовал, что земля уходит из-под ног. Обернулся, стараясь как-то устоять на ногах, и тут вижу: дом просто падает, как песочный! Я ужасно перепугался, не могу передать словами. В этом доме погибла целая семья, которая постоянно наше такси вызывала - такие люди хорошие, и собака у них тоже погибла... Их уже вытащили, трупы... Страшно".Люди находятся напряженном ожидании: у кого-то в этом доме жили родственники или друзья, а кто-то пришел помочь спасателям. Но при всем ужасе произошедшего никто не плачет: все замерли в ожидании чуда - вдруг спасатели вытащат из-под завалов их родных и близких живыми!"Мы из другого района, у нас все хорошо, но мы пришли сюда всей семьей - вдруг спасателям понадобится помощь" - говорит мужчина, стоящий чуть поодаль вместе с двумя дочерями-подростками и супругой.Турецкие спасатели справляются самиСами спасатели никакой помощи ни у кого не просят."Это не слишком масштабное бедствие, мы видали и похуже. Справляемся сами, иностранных коллег нет, работают только турки. У нас достаточно сил и средств оказать максимальную помощь пострадавшим. Местные жители ведут себя хорошо, не мешают", - сказали корреспонденту представители AFAD, сидящие в одной из машин в ожидании своей смены.Удалось поговорить и со спасателями, уставшими и запыленными, которые только что спустились с верхушки рухнувшего дома."Мы приехали в Измир из Анкары. Семь часов работали без перерыва, сейчас слегка перекусим и снова пойдем туда. У нас есть специальные приборы, которые определяют звуки и теплоту тела. Кроме этого, нам помогают несколько местных жителей, которые хорошо знают места расположения квартир, технических помещений, они ориентируют нас: где могут быть люди", - сказал собеседник агентства по имени Фикрет.Он добавил, что в здании был магазин, и до сих пор не известно, сколько людей там могло находиться в момент обрушения.Наименее общительными, как всегда, оказались полицейские."Господин полицейский!" - раздались вдруг настойчивые крики со стороны завалов. К ним выдвинулся один из сотрудников в оцеплении. Спасатели передали ему две женские сумки и одну небольшую коробку. Обнаруженные среди завалов личные вещи, деньги и драгоценности спасатели передают полиции, которая составляет акт и опись.За три часа пребывания корреспондента возле разрушенного дома не было обнаруженного ни одного человека - живого или мертвого. Но работы не прекращаются ни на секунду: прожектора освещают целый район как днем, и вряд ли кто-то из здесь заметит, что уже наступило утро.

https://ria.ru/20201030/video-1582372634.html

https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582401945.html

измир (провинция)

турция

измир

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет. 2020-10-31T05:45 true PT0M38S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, измир (провинция), турция, измир, стамбул, в мире