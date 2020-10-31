https://ria.ru/20201031/zakonoproekty-1582473023.html

Клишас оценил сроки принятия законов о сенаторах

Клишас оценил сроки принятия законов о сенаторах

В Совете Федерации рассчитывают, что внесенные в субботу законопроекты о порядке формирования Совфеда и о статусе сенаторов и депутатов будут приняты до конца... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T19:03

2020-10-31T19:03

2020-10-31T19:03

россия

андрей клишас

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

законопроект

политика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Совете Федерации рассчитывают, что внесенные в субботу законопроекты о порядке формирования Совфеда и о статусе сенаторов и депутатов будут приняты до конца декабря, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в конституцию.Он особо отметил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко в деталях знает все положения этих президентских законопроектов.

https://ria.ru/20201031/zakonoproekt-1582466407.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей клишас, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, законопроект, политика