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Клишас оценил сроки принятия законов о сенаторах
Клишас оценил сроки принятия законов о сенаторах
В Совете Федерации рассчитывают, что внесенные в субботу законопроекты о порядке формирования Совфеда и о статусе сенаторов и депутатов будут приняты до конца... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T19:03
2020-10-31T19:03
2020-10-31T19:03
россия
андрей клишас
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
законопроект
политика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Совете Федерации рассчитывают, что внесенные в субботу законопроекты о порядке формирования Совфеда и о статусе сенаторов и депутатов будут приняты до конца декабря, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в конституцию.Он особо отметил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко в деталях знает все положения этих президентских законопроектов.
https://ria.ru/20201031/zakonoproekt-1582466407.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей клишас, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, законопроект, политика