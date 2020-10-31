Клишас прокомментировал проект изменения полномочий депутатов и сенаторов
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект расширяет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в конституцию.
"Усиливаются требования к соблюдению федеральным парламентарием ограничений и запретов. С этой целью расширяется перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата Госдумы", - сказал Клишас.
По его словам, основанием для досрочного прекращения полномочий будет несоблюдение парламентарием ограничений и запретов, установленных для кандидатов на эти должности.
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"Так, например, полномочия сенатора или депутата могут быть досрочно прекращены в случае предоставления недостоверных данных о проживании на территории субъекта РФ кандидатом для наделения полномочиями сенатора – представителя соответствующего субъекта РФ или о наличии документов, подтверждающих право на проживание на территории иностранного государства", - заявил Клишас.