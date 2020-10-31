https://ria.ru/20201031/zakonoproekt-1582466407.html

Клишас прокомментировал проект изменения полномочий депутатов и сенаторов

Клишас прокомментировал проект изменения полномочий депутатов и сенаторов

Внесенный в Госдуму законопроект расширяет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:40

2020-10-31T17:40

2020-10-31T17:40

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект расширяет перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в конституцию."Усиливаются требования к соблюдению федеральным парламентарием ограничений и запретов. С этой целью расширяется перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата Госдумы", - сказал Клишас.По его словам, основанием для досрочного прекращения полномочий будет несоблюдение парламентарием ограничений и запретов, установленных для кандидатов на эти должности."Так, например, полномочия сенатора или депутата могут быть досрочно прекращены в случае предоставления недостоверных данных о проживании на территории субъекта РФ кандидатом для наделения полномочиями сенатора – представителя соответствующего субъекта РФ или о наличии документов, подтверждающих право на проживание на территории иностранного государства", - заявил Клишас.

https://realty.ria.ru/20201014/arenda-1579822162.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика