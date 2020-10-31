https://ria.ru/20201031/yavka-1582486325.html
Явка на выборах в парламент Грузии составила 56,11 процента
Явка на выборах в парламент Грузии составила 56,11 процента
Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что участие в прошедших в субботу парламентских выборах приняли 56,11% избирателей. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T21:19
2020-10-31T21:19
2020-10-31T22:18
парламентские выборы в грузии — 2020
анна микеладзе
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582441171_0:82:1145:726_1400x0_80_0_0_c11291b2b5b1e9ea6577089f9ad7b949.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что участие в прошедших в субботу парламентских выборах приняли 56,11% избирателей.Явка избирателей на парламентских выборах 2016 года составила 51,63%."Участие в выборах приняли 1 миллион 970 тысяч 540 человек, что составляет 56,11% от общего числа избирателей", - заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе на брифинге.По ее словам, все участки закрылись в 20.00 (19.00 мск), при этом на нескольких участках избирателям, стоящим в очереди в 20.00, была дана возможность проголосовать.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Из 150 депутатских мест 120 избираются по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам.По данным ЦИК, в стране было создано 30 избирательных округов и 3852 избирательных участков. Они работали с 08.00 до 20.00 (07.00 до 19.00 мск). Число избирателей составляет более 3,51 миллиона человек.Микеладзе добавила, что самая высокая явка зафиксирована в Рача-Лечхуми и Сванетии (19-й мажоритарный округ) - 63,8%, а самая низкая - в крае Квемо Картли - 51%.Участие в выборах приняло рекордное число субъектов - 48 партий и два блока.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/oppozitsiya-1582477528.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/saakashvili-1582481977.html
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582441171_33:0:1112:809_1400x0_80_0_0_63873a4ccaa8c614a0fa453c640a2a70.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, анна микеладзе, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости.
Центральная избирательная комиссия Грузии
сообщила, что участие в прошедших в субботу парламентских выборах приняли 56,11% избирателей.
Явка избирателей на парламентских выборах 2016 года составила 51,63%.
"Участие в выборах приняли 1 миллион 970 тысяч 540 человек, что составляет 56,11% от общего числа избирателей", - заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе
на брифинге.
По ее словам, все участки закрылись в 20.00 (19.00 мск), при этом на нескольких участках избирателям, стоящим в очереди в 20.00, была дана возможность проголосовать.
В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Из 150 депутатских мест 120 избираются по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам.
По данным ЦИК, в стране было создано 30 избирательных округов и 3852 избирательных участков. Они работали с 08.00 до 20.00 (07.00 до 19.00 мск). Число избирателей составляет более 3,51 миллиона человек.
Микеладзе добавила, что самая высокая явка зафиксирована в Рача-Лечхуми и Сванетии (19-й мажоритарный округ) - 63,8%, а самая низкая - в крае Квемо Картли - 51%.
Участие в выборах приняло рекордное число субъектов - 48 партий и два блока.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>