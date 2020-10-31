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Явка на выборах в парламент Грузии составила 56,11 процента
Явка на выборах в парламент Грузии составила 56,11 процента
Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что участие в прошедших в субботу парламентских выборах приняли 56,11% избирателей. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T21:19
2020-10-31T22:18
парламентские выборы в грузии — 2020
анна микеладзе
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что участие в прошедших в субботу парламентских выборах приняли 56,11% избирателей.Явка избирателей на парламентских выборах 2016 года составила 51,63%."Участие в выборах приняли 1 миллион 970 тысяч 540 человек, что составляет 56,11% от общего числа избирателей", - заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе на брифинге.По ее словам, все участки закрылись в 20.00 (19.00 мск), при этом на нескольких участках избирателям, стоящим в очереди в 20.00, была дана возможность проголосовать.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Из 150 депутатских мест 120 избираются по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам.По данным ЦИК, в стране было создано 30 избирательных округов и 3852 избирательных участков. Они работали с 08.00 до 20.00 (07.00 до 19.00 мск). Число избирателей составляет более 3,51 миллиона человек.Микеладзе добавила, что самая высокая явка зафиксирована в Рача-Лечхуми и Сванетии (19-й мажоритарный округ) - 63,8%, а самая низкая - в крае Квемо Картли - 51%.Участие в выборах приняло рекордное число субъектов - 48 партий и два блока.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/oppozitsiya-1582477528.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/saakashvili-1582481977.html
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парламентские выборы в грузии — 2020, анна микеладзе, грузия, в мире

Явка на выборах в парламент Грузии составила 56,11 процента

21:19 31.10.2020 (обновлено: 22:18 31.10.2020)
 
© Sputnik / SputnikСтрингер / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Sputnik / SputnikСтрингер
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что участие в прошедших в субботу парламентских выборах приняли 56,11% избирателей.
Явка избирателей на парламентских выборах 2016 года составила 51,63%.
"Участие в выборах приняли 1 миллион 970 тысяч 540 человек, что составляет 56,11% от общего числа избирателей", - заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе на брифинге.
По ее словам, все участки закрылись в 20.00 (19.00 мск), при этом на нескольких участках избирателям, стоящим в очереди в 20.00, была дана возможность проголосовать.
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В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Из 150 депутатских мест 120 избираются по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам.
По данным ЦИК, в стране было создано 30 избирательных округов и 3852 избирательных участков. Они работали с 08.00 до 20.00 (07.00 до 19.00 мск). Число избирателей составляет более 3,51 миллиона человек.
Микеладзе добавила, что самая высокая явка зафиксирована в Рача-Лечхуми и Сванетии (19-й мажоритарный округ) - 63,8%, а самая низкая - в крае Квемо Картли - 51%.
Участие в выборах приняло рекордное число субъектов - 48 партий и два блока.

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Парламентские выборы в Грузии — 2020Анна МикеладзеГрузияВ мире
 
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