https://ria.ru/20201031/yavka-1582486325.html

Явка на выборах в парламент Грузии составила 56,11 процента

Явка на выборах в парламент Грузии составила 56,11 процента

Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что участие в прошедших в субботу парламентских выборах приняли 56,11% избирателей. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T21:19

2020-10-31T21:19

2020-10-31T22:18

парламентские выборы в грузии — 2020

анна микеладзе

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582441171_0:82:1145:726_1400x0_80_0_0_c11291b2b5b1e9ea6577089f9ad7b949.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что участие в прошедших в субботу парламентских выборах приняли 56,11% избирателей.Явка избирателей на парламентских выборах 2016 года составила 51,63%."Участие в выборах приняли 1 миллион 970 тысяч 540 человек, что составляет 56,11% от общего числа избирателей", - заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе на брифинге.По ее словам, все участки закрылись в 20.00 (19.00 мск), при этом на нескольких участках избирателям, стоящим в очереди в 20.00, была дана возможность проголосовать.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Из 150 депутатских мест 120 избираются по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам.По данным ЦИК, в стране было создано 30 избирательных округов и 3852 избирательных участков. Они работали с 08.00 до 20.00 (07.00 до 19.00 мск). Число избирателей составляет более 3,51 миллиона человек.Микеладзе добавила, что самая высокая явка зафиксирована в Рача-Лечхуми и Сванетии (19-й мажоритарный округ) - 63,8%, а самая низкая - в крае Квемо Картли - 51%.Участие в выборах приняло рекордное число субъектов - 48 партий и два блока.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/oppozitsiya-1582477528.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/saakashvili-1582481977.html

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, анна микеладзе, грузия, в мире