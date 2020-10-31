https://ria.ru/20201031/vzryv-1582444355.html

Два пациента больницы в Челябинске умерли до взрыва, заявил губернатор

Два пациента больницы в Челябинске умерли до взрыва, заявил губернатор

Погибших после пожара и взрыва в больнице в Челябинске в субботу нет, до происшествия там умерли два человека, сообщил в субботу губернатор региона Алексей... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T14:27

2020-10-31T14:27

2020-10-31T14:27

взрыв в челябинской поликлинике

алексей текслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Погибших после пожара и взрыва в больнице в Челябинске в субботу нет, до происшествия там умерли два человека, сообщил в субботу губернатор региона Алексей Текслер.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. Полтора десятка машин скорой помощи развезли пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной. Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе.Минздрав РФ ранее сообщил, что погибших и пострадавших среди тех, кто был на лечении в больнице №2, нет. При этом некоторые СМИ сообщили, что два пациента скончались при транспортировке из больницы."При транспортировке у нас не было погибших, информация об этом в СМИ была некорректная. Хотя на самой ковидной базе в ГКБ-2, где произошел взрыв, с утра были умершие", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582438293.html

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия