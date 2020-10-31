https://ria.ru/20201031/vzryv-1582434151.html

Минздрав опроверг сообщения о гибели пациентов после ЧП в Челябинске

Минздрав опроверг сообщения о гибели пациентов после ЧП в Челябинске

Минздрав России опроверг информацию о гибели двух пациентов ГКБ № 2 в Челябинске, где в субботу произошел пожар. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:51

2020-10-31T12:51

2020-10-31T14:17

алексей текслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинская область

взрыв в челябинской поликлинике

челябинск

происшествия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минздрав России опроверг информацию о гибели двух пациентов ГКБ № 2 в Челябинске, где в субботу произошел пожар.В ведомстве отметили, что всех 158 пациентов, которые находились в поликлинике на лечении от COVID-19, распределили по другим госпитальным базам.Ранее СМИ сообщали, что два человека погибли при перевозке. Эту информацию также опроверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер."При транспортировке у нас не было погибших, информация об этом в СМИ была некорректная. Хотя на самой ковидной базе в ГКБ-2, где произошел взрыв, с утра были умершие", — сказал он журналистам.В субботу в поликлинике горбольницы № 2 произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушений при монтаже или эксплуатации оборудования.Как сообщили в областном главке МЧС, пожар локализовали на площади 130 квадратных метров.Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Глава региона объявил режим ЧС на уровне города.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582421395.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582430322.html

челябинская область

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, взрыв в челябинской поликлинике, челябинск, происшествия