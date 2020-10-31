Минздрав опроверг сообщения о гибели пациентов после ЧП в Челябинске
12:51 31.10.2020 (обновлено: 14:17 31.10.2020)
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минздрав России опроверг информацию о гибели двух пациентов ГКБ № 2 в Челябинске, где в субботу произошел пожар.
"По состоянию на 11:00 31 октября 2020 г. в результате взрыва кислородного баллона и пожара в ГКБ г. Челябинска из 158 пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся на лечении, пострадавших и погибших нет. <...> Оперативная и качественная работа служб позволила быстро и без серьёзных последствий оказать всю необходимую помощь пациентам. Сообщения о погибших не соответствуют действительности".
В ведомстве отметили, что всех 158 пациентов, которые находились в поликлинике на лечении от COVID-19, распределили по другим госпитальным базам.
Ранее СМИ сообщали, что два человека погибли при перевозке. Эту информацию также опроверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"При транспортировке у нас не было погибших, информация об этом в СМИ была некорректная. Хотя на самой ковидной базе в ГКБ-2, где произошел взрыв, с утра были умершие", — сказал он журналистам.
В субботу в поликлинике горбольницы № 2 произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушений при монтаже или эксплуатации оборудования.
Как сообщили в областном главке МЧС, пожар локализовали на площади 130 квадратных метров.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Глава региона объявил режим ЧС на уровне города.