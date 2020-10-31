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Минздрав опроверг сообщения о гибели пациентов после ЧП в Челябинске
Минздрав опроверг сообщения о гибели пациентов после ЧП в Челябинске
Минздрав России опроверг информацию о гибели двух пациентов ГКБ № 2 в Челябинске, где в субботу произошел пожар. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:51
2020-10-31T14:17
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
взрыв в челябинской поликлинике
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минздрав России опроверг информацию о гибели двух пациентов ГКБ № 2 в Челябинске, где в субботу произошел пожар.В ведомстве отметили, что всех 158 пациентов, которые находились в поликлинике на лечении от COVID-19, распределили по другим госпитальным базам.Ранее СМИ сообщали, что два человека погибли при перевозке. Эту информацию также опроверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер."При транспортировке у нас не было погибших, информация об этом в СМИ была некорректная. Хотя на самой ковидной базе в ГКБ-2, где произошел взрыв, с утра были умершие", — сказал он журналистам.В субботу в поликлинике горбольницы № 2 произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушений при монтаже или эксплуатации оборудования.Как сообщили в областном главке МЧС, пожар локализовали на площади 130 квадратных метров.Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Глава региона объявил режим ЧС на уровне города.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582421395.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582430322.html
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алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, взрыв в челябинской поликлинике, челябинск, происшествия

Минздрав опроверг сообщения о гибели пациентов после ЧП в Челябинске

12:51 31.10.2020 (обновлено: 14:17 31.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска
Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минздрав России опроверг информацию о гибели двух пациентов ГКБ № 2 в Челябинске, где в субботу произошел пожар.

"По состоянию на 11:00 31 октября 2020 г. в результате взрыва кислородного баллона и пожара в ГКБ г. Челябинска из 158 пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся на лечении, пострадавших и погибших нет. <...> Оперативная и качественная работа служб позволила быстро и без серьёзных последствий оказать всю необходимую помощь пациентам. Сообщения о погибших не соответствуют действительности".

Пресс-служба Минздрава России
В ведомстве отметили, что всех 158 пациентов, которые находились в поликлинике на лечении от COVID-19, распределили по другим госпитальным базам.
Кадры взрыва кислородных баллонов в больнице Челябинска - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 11:06
Момент взрыва в челябинской поликлинике попал на видео
Ранее СМИ сообщали, что два человека погибли при перевозке. Эту информацию также опроверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"При транспортировке у нас не было погибших, информация об этом в СМИ была некорректная. Хотя на самой ковидной базе в ГКБ-2, где произошел взрыв, с утра были умершие", — сказал он журналистам.
В субботу в поликлинике горбольницы № 2 произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушений при монтаже или эксплуатации оборудования.
Как сообщили в областном главке МЧС, пожар локализовали на площади 130 квадратных метров.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Глава региона объявил режим ЧС на уровне города.
Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 12:20
Озвучена предварительная причина хлопка в поликлинике Челябинска
 
Алексей ТекслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Челябинская областьВзрыв в челябинской поликлиникеЧелябинскПроисшествия
 
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