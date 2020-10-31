https://ria.ru/20201031/vzryv-1582428565.html

В МЧС назвали предварительную причину взрыва в Челябинске

В МЧС назвали предварительную причину взрыва в Челябинске

Причинами взрыва кислородной будки в поликлинике Челябинска, предварительно, могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации,... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:09

2020-10-31T12:09

2020-10-31T12:25

взрыв в челябинской поликлинике

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт - РИА Новости. Причинами взрыва кислородной будки в поликлинике Челябинска, предварительно, могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации, сообщил в субботу начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко."Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации", - сказал он на состоявшемся заседании оперштаба.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной.Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров.

https://ria.ru/20201031/pozhar-1582430711.html

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия