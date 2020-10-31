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В МЧС назвали предварительную причину взрыва в Челябинске
В МЧС назвали предварительную причину взрыва в Челябинске
Причинами взрыва кислородной будки в поликлинике Челябинска, предварительно, могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:09
2020-10-31T12:09
2020-10-31T12:25
взрыв в челябинской поликлинике
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт - РИА Новости. Причинами взрыва кислородной будки в поликлинике Челябинска, предварительно, могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации, сообщил в субботу начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко."Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации", - сказал он на состоявшемся заседании оперштаба.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной.Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров.
https://ria.ru/20201031/pozhar-1582430711.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия