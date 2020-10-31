https://ria.ru/20201031/vzryv-1582426541.html
Челябинский губернатор объявил режим ЧС после взрыва в поликлинике
Челябинский губернатор объявил режим ЧС после взрыва в поликлинике
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС муниципального уровня после пожара в поликлинике города в субботу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T11:50
2020-10-31T11:50
2020-10-31T14:27
взрыв в челябинской поликлинике
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582425600_0:76:1280:796_1400x0_80_0_0_30b8d5701685a1019feddcbcf9ded84a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС муниципального уровня после пожара в поликлинике города в субботу, сообщила пресс-служба городской администрации.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники Городской больницы № 2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной."По данной ситуации объявляю режим ЧС", — цитирует пресс-служба слова Текслера.Он добавил, что необходимо восстанавливать больницу максимально быстро.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582421395.html
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582425600_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_b408c7e08bc4160401324515f0221ac0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в челябинской поликлинике, челябинская область, происшествия