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Челябинский губернатор объявил режим ЧС после взрыва в поликлинике

Челябинский губернатор объявил режим ЧС после взрыва в поликлинике

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС муниципального уровня после пожара в поликлинике города в субботу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T11:50

2020-10-31T11:50

2020-10-31T14:27

взрыв в челябинской поликлинике

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС муниципального уровня после пожара в поликлинике города в субботу, сообщила пресс-служба городской администрации.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники Городской больницы № 2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной."По данной ситуации объявляю режим ЧС", — цитирует пресс-служба слова Текслера.Он добавил, что необходимо восстанавливать больницу максимально быстро.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582421395.html

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, челябинская область, происшествия