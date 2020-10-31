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https://ria.ru/20201031/vyplaty-1582493367.html
Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года
Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года
Специальные выплаты медикам за работу с COVID-19 будут начисляться за нормативную смену с 1 ноября 2020 по 31 декабря 2021 года, соответствующее постановление... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T23:26
2020-10-31T23:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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татьяна голикова
правительство рф
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специальные выплаты медикам за работу с COVID-19 будут начисляться за нормативную смену с 1 ноября 2020 по 31 декабря 2021 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что властям РФ стоит рассмотреть вопрос о доплатах врачам, лечащим коронавирус, за фактически отработанное время, а выплаты медикам следует распространить до 1 января 2021 года."В целях государственной социальной поддержки медицинских и иных работников медицинских и иных организаций... производить ежемесячно в период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальные социальные выплаты за нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории работников в организации", - говорится в документе.Согласно документу, специальные социальные выплаты медикам за работу с COVID-19 будут осуществляться Фондом социального страхования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, правительство рф, общество

Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года

23:26 31.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специальные выплаты медикам за работу с COVID-19 будут начисляться за нормативную смену с 1 ноября 2020 по 31 декабря 2021 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что властям РФ стоит рассмотреть вопрос о доплатах врачам, лечащим коронавирус, за фактически отработанное время, а выплаты медикам следует распространить до 1 января 2021 года.
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"В целях государственной социальной поддержки медицинских и иных работников медицинских и иных организаций... производить ежемесячно в период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальные социальные выплаты за нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории работников в организации", - говорится в документе.
Согласно документу, специальные социальные выплаты медикам за работу с COVID-19 будут осуществляться Фондом социального страхования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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