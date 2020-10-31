На выплаты работающим с COVID-19 медикам выделят 24 миллиарда рублей
22:48 31.10.2020 (обновлено: 23:52 31.10.2020)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь в "Ленэкспо"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит из резервного фонда более 24,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Соответствующие распоряжения опубликованы в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, более 16 миллиардов рублей выделят на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, работающим с COVID-19.
"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 16066723,7 тысячи рублей ... в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19", - говорится в документе.
Кроме того, на стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медикам, работающим с COVID, выделят более 8,6 миллиарда рублей.
"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 8693903,7 тысячи рублей ... в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", - указано в документе.
Также правительство выделит более 5 миллиардов рублей на осуществление за апрель - сентябрь 2020 года выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медработникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
Из этих средств Минобороны РФ выделено 2,7 миллиарда рублей, Росгвардии - 152,9 миллиона рублей, ФМБА РФ 892,8 миллиона рублей, ФСБ России - 470,5 миллиона рублей, ФСИН - 660,7 миллиона рублей, Управлению делами президента РФ - 226,6 миллионов рублей.
Кроме того, подведомственным Минздраву РФ, Минобрнауки РФ, Минтруду РФ и ФМБА России организациям, а также МГУ им. Ломоносова выделят более 5 миллиардов рублей на осуществление за апрель-сентябрь 2020 года стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
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