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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201031/vybory-1582414779.html
Джефф Монсон оценил кандидатов в президенты США
Джефф Монсон оценил кандидатов в президенты США
Ни один из кандидатов в президенты США в случае победы не будет очень хорошим или очень плохим для Российской Федерации, они преследуют свои интересы, заявил... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:09
2020-10-31T17:25
выборы президента сша — 2020
россия
джефф монсон
дональд трамп
джо байден
красногорск
сша
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ни один из кандидатов в президенты США в случае победы не будет очень хорошим или очень плохим для Российской Федерации, они преследуют свои интересы, заявил РИА Новости бывший боец смешанных единоборств, депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон."В начале своего президентского срока Трамп поддерживал Россию, но из-за негативной оценки России в средствах массовой информации (американских. — Прим. ред.) публичная поддержка России стала вредна. Трамп поддался политическому давлению и ввел новые санкции против России. Байден постоянно жестко высказывается о России. Но я думаю, что ни один из кандидатов не будет по-настоящему "хорошим" или "плохим" для России, они преследуют свои собственные интересы", — сказал РИА Новости Монсон.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.Джефф Монсон — боец смешанных единоборств, двукратный чемпион мира в рестлинге и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В 2018 году он получил российское гражданство.
https://ria.ru/20201031/tramp-1582413682.html
https://ria.ru/20201031/prezident-1582360305.html
россия
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россия, джефф монсон, дональд трамп, джо байден, красногорск, сша, в мире

Джефф Монсон оценил кандидатов в президенты США

10:09 31.10.2020 (обновлено: 17:25 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Николай Сидоров / Перейти в фотобанкДжефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Николай Сидоров
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ни один из кандидатов в президенты США в случае победы не будет очень хорошим или очень плохим для Российской Федерации, они преследуют свои интересы, заявил РИА Новости бывший боец смешанных единоборств, депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон.
"В начале своего президентского срока Трамп поддерживал Россию, но из-за негативной оценки России в средствах массовой информации (американских. — Прим. ред.) публичная поддержка России стала вредна. Трамп поддался политическому давлению и ввел новые санкции против России. Байден постоянно жестко высказывается о России. Но я думаю, что ни один из кандидатов не будет по-настоящему "хорошим" или "плохим" для России, они преследуют свои собственные интересы", — сказал РИА Новости Монсон.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
Джефф Монсон — боец смешанных единоборств, двукратный чемпион мира в рестлинге и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В 2018 году он получил российское гражданство.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Какой президент США выгоден России?
 
Выборы президента США — 2020РоссияДжефф МонсонДональд ТрампДжо БайденКрасногорскСШАВ мире
 
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