https://ria.ru/20201031/vybory-1582414779.html

Джефф Монсон оценил кандидатов в президенты США

Джефф Монсон оценил кандидатов в президенты США

Ни один из кандидатов в президенты США в случае победы не будет очень хорошим или очень плохим для Российской Федерации, они преследуют свои интересы, заявил... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:09

2020-10-31T10:09

2020-10-31T17:25

выборы президента сша — 2020

россия

джефф монсон

дональд трамп

джо байден

красногорск

сша

в мире

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ни один из кандидатов в президенты США в случае победы не будет очень хорошим или очень плохим для Российской Федерации, они преследуют свои интересы, заявил РИА Новости бывший боец смешанных единоборств, депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон."В начале своего президентского срока Трамп поддерживал Россию, но из-за негативной оценки России в средствах массовой информации (американских. — Прим. ред.) публичная поддержка России стала вредна. Трамп поддался политическому давлению и ввел новые санкции против России. Байден постоянно жестко высказывается о России. Но я думаю, что ни один из кандидатов не будет по-настоящему "хорошим" или "плохим" для России, они преследуют свои собственные интересы", — сказал РИА Новости Монсон.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.Джефф Монсон — боец смешанных единоборств, двукратный чемпион мира в рестлинге и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В 2018 году он получил российское гражданство.

https://ria.ru/20201031/tramp-1582413682.html

https://ria.ru/20201031/prezident-1582360305.html

россия

красногорск

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джефф монсон, дональд трамп, джо байден, красногорск, сша, в мире