https://ria.ru/20201031/vybory-1582414779.html
Джефф Монсон оценил кандидатов в президенты США
Джефф Монсон оценил кандидатов в президенты США
Ни один из кандидатов в президенты США в случае победы не будет очень хорошим или очень плохим для Российской Федерации, они преследуют свои интересы, заявил... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:09
2020-10-31T10:09
2020-10-31T17:25
выборы президента сша — 2020
россия
джефф монсон
дональд трамп
джо байден
красногорск
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113790/65/1137906546_0:479:2362:1808_1400x0_80_0_0_c7d12d42cb908b4f6a8e2830350a6a14.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ни один из кандидатов в президенты США в случае победы не будет очень хорошим или очень плохим для Российской Федерации, они преследуют свои интересы, заявил РИА Новости бывший боец смешанных единоборств, депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон."В начале своего президентского срока Трамп поддерживал Россию, но из-за негативной оценки России в средствах массовой информации (американских. — Прим. ред.) публичная поддержка России стала вредна. Трамп поддался политическому давлению и ввел новые санкции против России. Байден постоянно жестко высказывается о России. Но я думаю, что ни один из кандидатов не будет по-настоящему "хорошим" или "плохим" для России, они преследуют свои собственные интересы", — сказал РИА Новости Монсон.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.Джефф Монсон — боец смешанных единоборств, двукратный чемпион мира в рестлинге и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В 2018 году он получил российское гражданство.
https://ria.ru/20201031/tramp-1582413682.html
https://ria.ru/20201031/prezident-1582360305.html
россия
красногорск
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113790/65/1137906546_0:244:2362:2016_1400x0_80_0_0_5fe2f81243fed2a721cc2e2f896a9579.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джефф монсон, дональд трамп, джо байден, красногорск, сша, в мире