https://ria.ru/20201031/vybory-1582396866.html

Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов

Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Нью-Йорк избежит беспорядков, связанных с выборами президента, и останется безопасным местом. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T00:56

2020-10-31T00:56

2020-10-31T00:56

выборы президента сша — 2020

василий небензя

нью-йорк (город)

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581706490_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_8fc5f3fb30efe0fa957ce79e80afa5d4.jpg

ООН, 30 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Нью-Йорк избежит беспорядков, связанных с выборами президента, и останется безопасным местом."Я бы не хотел видеть Нью-Йорк обклеенным фанерой, как мы видели в конце мая. Конечно, я бы хотел, чтобы город остался в безопасности и избежал каких-либо беспорядков", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, не обеспокоен ли он в связи с тем, что может произойти после выборов президента, в контексте того, что некоторые магазины в городе стали заколачивать витрины фанерой.Третьего ноября в США выбирают президента, весь состав палаты представителей, треть сената, часть губернаторов и законодательных собраний штатов.

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, нью-йорк (город), оон, сша, в мире