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Выборы президента США — 2020
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Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Нью-Йорк избежит беспорядков, связанных с выборами президента, и останется безопасным местом. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:56
2020-10-31T00:56
выборы президента сша — 2020
василий небензя
нью-йорк (город)
оон
сша
в мире
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Нью-Йорк избежит беспорядков, связанных с выборами президента, и останется безопасным местом."Я бы не хотел видеть Нью-Йорк обклеенным фанерой, как мы видели в конце мая. Конечно, я бы хотел, чтобы город остался в безопасности и избежал каких-либо беспорядков", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, не обеспокоен ли он в связи с тем, что может произойти после выборов президента, в контексте того, что некоторые магазины в городе стали заколачивать витрины фанерой.Третьего ноября в США выбирают президента, весь состав палаты представителей, треть сената, часть губернаторов и законодательных собраний штатов.
нью-йорк (город)
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василий небензя, нью-йорк (город), оон, сша, в мире

Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов

00:56 31.10.2020
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратели во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
Избиратели во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Нью-Йорк избежит беспорядков, связанных с выборами президента, и останется безопасным местом.
"Я бы не хотел видеть Нью-Йорк обклеенным фанерой, как мы видели в конце мая. Конечно, я бы хотел, чтобы город остался в безопасности и избежал каких-либо беспорядков", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, не обеспокоен ли он в связи с тем, что может произойти после выборов президента, в контексте того, что некоторые магазины в городе стали заколачивать витрины фанерой.
"Это великое место, место, где мы все живем. Мы хотим, чтобы оно было безопасным и спокойным", - добавил постпред.
Третьего ноября в США выбирают президента, весь состав палаты представителей, треть сената, часть губернаторов и законодательных собраний штатов.
 
Выборы президента США — 2020Василий НебензяНью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
 
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