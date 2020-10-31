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Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Нью-Йорк избежит беспорядков, связанных с выборами президента, и останется безопасным местом. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:56
2020-10-31T00:56
2020-10-31T00:56
выборы президента сша — 2020
василий небензя
нью-йорк (город)
оон
сша
в мире
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Нью-Йорк избежит беспорядков, связанных с выборами президента, и останется безопасным местом."Я бы не хотел видеть Нью-Йорк обклеенным фанерой, как мы видели в конце мая. Конечно, я бы хотел, чтобы город остался в безопасности и избежал каких-либо беспорядков", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, не обеспокоен ли он в связи с тем, что может произойти после выборов президента, в контексте того, что некоторые магазины в городе стали заколачивать витрины фанерой.Третьего ноября в США выбирают президента, весь состав палаты представителей, треть сената, часть губернаторов и законодательных собраний штатов.
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, нью-йорк (город), оон, сша, в мире