https://ria.ru/20201031/voyna-1582491035.html

Политолог из США заявил о надвигающейся войне с Китаем

Политолог из США заявил о надвигающейся войне с Китаем

Известный американский политолог Кристофер Лейн убежден, что США и Китай, подогреваемые конкуренцией за международный статус и престиж, взяли курс на неизбежное РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T22:37

2020-10-31T22:37

2020-11-01T02:04

южно-китайское море

великобритания

германия

китай

сша

в мире

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Назван единственный способ предотвратить войну США с Китаем

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Известный американский политолог Кристофер Лейн убежден, что США и Китай, подогреваемые конкуренцией за международный статус и престиж, взяли курс на неизбежное столкновение. Его статья опубликована в журнале Foreign Affairs.Автор материала отмечает поразительное сходство нынешнего противостояния двух великих держав с англо-германским антагонизмом перед Первой мировой войной. Две империи претендовали на лидирующую роль в мире. Великобритания смотрела на растущую военную и экономическую мощь Германии как на угрозу. Либеральные взгляды Лондона также противоречили немецкой политической культуре с ее упором на прусскую автократию и милитаризм.Лейн полагает, что Первая мировая война началась из-за того, что доминирующее государство — Великобритания — ощущало потерю своей гегемонии в пользу Германии. Даже плотные экономические и культурные связи не стали препятствием для скатывания в прямое военное противостояние этих империй.Китай и США находятся в аналогичной ситуации, убежден Лейн. Об этом говорит и стремление двух держав к ослаблению экономических отношений, и рост напряженности в Восточной Азии.Американцам также стоит признать, что либеральные ценности не универсальны, и перестать осуждать политику Китая в Гонконге и Синьцзяне, считает автор.Однако он убежден, что США не пойдут на такой шаг, ведь это будет означать признание конца доминирования Вашингтона в мире. К тому же, в отличие от СССР и Соединенных Штатов, у которых был консенсус по зонам влияния, у Вашингтона и Пекина резко отличаются взгляды на то, кто будет доминировать в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также на Тайване. По мнению политолога, региональная гегемония Пекина — это не та причина, которая должна толкать к войне с ним.Лейн полагает, что даже ядерный арсенал двух стран не станет фактором сдерживания в новой войне, ведь с появлением передовых технологий и атомных боеголовок малой мощности удары можно наносить точечно, чтобы избежать "апокалиптических" разрушений."Вопрос о том, смогут ли США мирно уступить свое доминирование в Восточной Азии и признать Китай как равную себе великую державу, остается открытым. Если Вашингтон этого не сделает, он окажется на тропе такой войны, по сравнению с которой померкнут военные катастрофы во Вьетнаме, Афганистане и Ираке", — заключил автор статьи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20201026/kitay-gosdolg-ssha-1581261087.html

https://ria.ru/20201003/usa-1578132530.html

южно-китайское море

великобритания

германия

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-китайское море, великобритания, германия, китай, сша, в мире