Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени больной COVID-19 представляет опасность для окружающих.
"Что касается контагиозности после проявления болезни, это зависит от лечения, от того, какая форма болезни. Я бы <…> посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода — не менее 14 дней. И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три", — пояснил медик в беседе с "НСН".
Кроме того, Жемчугов отметил, что при любых простудных симптомах требуется провести ПЦР-тестирование на коронавирус. Также, по словам врача, необходимо сделать и тестирование на грипп, так как лечение этого заболевания проводится другими способами.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала в беседе с РИА Новости, что заболевший COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, при этом в среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки передача вируса, по ее словам, становится маловероятной.
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