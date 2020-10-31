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https://ria.ru/20201031/virus-1582402835.html
Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени больной COVID-19 представляет опасность для окружающих. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T05:55
2020-10-31T05:55
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени больной COVID-19 представляет опасность для окружающих.Кроме того, Жемчугов отметил, что при любых простудных симптомах требуется провести ПЦР-тестирование на коронавирус. Также, по словам врача, необходимо сделать и тестирование на грипп, так как лечение этого заболевания проводится другими способами.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала в беседе с РИА Новости, что заболевший COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, при этом в среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки передача вируса, по ее словам, становится маловероятной. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/simptom-1582289143.html
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наталья пшеничная, владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19

05:55 31.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени больной COVID-19 представляет опасность для окружающих.

"Что касается контагиозности после проявления болезни, это зависит от лечения, от того, какая форма болезни. Я бы <…> посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода не менее 14 дней. И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три", пояснил медик в беседе с "НСН".

Кроме того, Жемчугов отметил, что при любых простудных симптомах требуется провести ПЦР-тестирование на коронавирус. Также, по словам врача, необходимо сделать и тестирование на грипп, так как лечение этого заболевания проводится другими способами.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала в беседе с РИА Новости, что заболевший COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, при этом в среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки передача вируса, по ее словам, становится маловероятной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Распространение нового коронавирусаНаталья ПшеничнаяВладислав ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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