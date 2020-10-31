https://ria.ru/20201031/virus-1582402835.html

Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19

Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени больной COVID-19 представляет опасность для окружающих. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T05:55

2020-10-31T05:55

2020-10-31T05:55

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени больной COVID-19 представляет опасность для окружающих.Кроме того, Жемчугов отметил, что при любых простудных симптомах требуется провести ПЦР-тестирование на коронавирус. Также, по словам врача, необходимо сделать и тестирование на грипп, так как лечение этого заболевания проводится другими способами.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала в беседе с РИА Новости, что заболевший COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, при этом в среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки передача вируса, по ее словам, становится маловероятной. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/simptom-1582289143.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество