https://ria.ru/20201031/vinograd-1582411573.html

Кубань завершила уборку винограда, собрав более 193 тысяч тонн

Кубань завершила уборку винограда, собрав более 193 тысяч тонн

Аграрии Краснодарского края собрали более 193 тысяч тонн винограда, показав достойный результат, несмотря на сложные погодные условия, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T09:33

2020-10-31T09:33

2020-10-31T09:33

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края собрали более 193 тысяч тонн винограда, показав достойный результат, несмотря на сложные погодные условия, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."В этом году, несмотря на сложные погодные условия, мы смогли сохранить урожай винограда практически на уровне прошлого года – собрано более 193 тысяч тонн. В целом же за последние годы урожай янтарной ягоды вырос почти на 10%, а площадь закладки новых виноградников увеличивается более чем на 300 гектаров ежегодно. И основная часть этих площадей – это местные саженцы", - сказал Кондратьев.Губернатор пояснил, что в крае два питомника по производству посадочного материала, который уже адаптирован к погодным условиям края."Сегодня мощности питомников хватает, чтобы закрыть потребности региона в саженцах на 80%", - отметил глава края. Он добавил, что большое значение имеет и господдержка – в этом году на развитие отрасли из бюджета направлено 750 миллионов рублей."Край компенсирует затраты на закладку виноградников и работы по дальнейшему уходу. Все это сказывается и на производстве качественного кубанского вина. Край здесь по-прежнему в лидерах России. В этом году мы уже произвели более 15 миллионов декалитров вина и шампанского. В зарубежные страны поставили около 250 тысяч декалитров – на 16% больше, чем в прошлом году", - привел данные губернатор.В 2019 году в регионе было собрано более 212 тысяч тонн винограда. По данным краевых властей, на Краснодарский край сегодня приходится треть всех виноградников страны, за последние пять лет объемы экспорта шампанских и игристых вин в регионе выросли в 4,2 раза.

https://ria.ru/20201030/kuban-1582373788.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика