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https://ria.ru/20201031/vertolet-1582253542.html
Скорая воздушная помощь прилетит в отдаленные районы Омской области
Скорая воздушная помощь прилетит в отдаленные районы Омской области
В городе Таре Омской области для быстрой перевозки пациентов из труднодоступных районов в больницу построили новую вертолетную площадку за счет средств частного РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T08:00
2020-10-31T08:00
хорошие новости
хорошие новости
омская область
омск
тара
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В городе Таре Омской области для быстрой перевозки пациентов из труднодоступных районов в больницу построили новую вертолетную площадку за счет средств частного инвестора. Ожидается, что вертолеты начнут летать с площадки уже в следующем году, сообщили в пресс-службе администрации региона.Новая площадка для санитарной авиации оборудована ночным освещением, чтобы вертолеты могли при необходимости вылетать в том числе по ночам для оказания экстренной медицинской помощи больным, проживающим в труднодоступных районах на севере области."Зимой световой день короткий, а расстояния, даже для вертолета, приличные. Экипаж просто не успеет долететь до Усть-Ишима и вернуться в Омск засветло, а из Тары до Усть-Ишима (и других отдаленных районов севера Омской области) – успеет. Сейчас летают малыми вертолетами, для которых не нужны особые условия. В день бывает и по два-три вылета. Это пациенты с инсультами, политравмой, инфарктами, серьезными ожогами", – отметили в пресс-службе.Новая площадка позволит отправлять на эвакуацию пациентов большие вертолеты. С наступлением нового года будут проведены торги, которые определят поставщика этого вертолета.
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омская область
омск
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хорошие новости, омская область, омск, тара

Скорая воздушная помощь прилетит в отдаленные районы Омской области

08:00 31.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМашина скорой помощи и вертолет санитарной авиации
Машина скорой помощи и вертолет санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В городе Таре Омской области для быстрой перевозки пациентов из труднодоступных районов в больницу построили новую вертолетную площадку за счет средств частного инвестора. Ожидается, что вертолеты начнут летать с площадки уже в следующем году, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Новая площадка для санитарной авиации оборудована ночным освещением, чтобы вертолеты могли при необходимости вылетать в том числе по ночам для оказания экстренной медицинской помощи больным, проживающим в труднодоступных районах на севере области.
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"Зимой световой день короткий, а расстояния, даже для вертолета, приличные. Экипаж просто не успеет долететь до Усть-Ишима и вернуться в Омск засветло, а из Тары до Усть-Ишима (и других отдаленных районов севера Омской области) – успеет. Сейчас летают малыми вертолетами, для которых не нужны особые условия. В день бывает и по два-три вылета. Это пациенты с инсультами, политравмой, инфарктами, серьезными ожогами", – отметили в пресс-службе.
Новая площадка позволит отправлять на эвакуацию пациентов большие вертолеты. С наступлением нового года будут проведены торги, которые определят поставщика этого вертолета.
 
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