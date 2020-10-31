Добрый Дракула и смешные упыри: с кем из вампиров не страшно дружить

© Geffen Pictures (1994)

"Интервью с вампиром" (1994 год)

Когда Энн Райс создавала роман "Интервью с вампиром", она была сломлена и подавлена. В 1973-м ее дочь умерла от лейкемии в возрасте четырех лет.

Образ дочери Райс воплощен в персонаже по имени Клодия. Обращенная в вампира еще в детстве, она остается ребенком навсегда. В одноименном фильме Нила Джордана эту роль блистательно исполнила 11-летняя Кирстен Данст, за что ее номинировали на "Золотой глобус".

И все-таки ключевые герои книги и фильма — вампиры Лестат (Том Круз) и Луи (Брэд Питт). Первый — злодей, для которого самое важное — поиск свежей крови. Второй — совестливый аристократ, не утративший человеческих качеств.

Эта роль Питту далась с трудом, он даже хотел покинуть проект. Но актер все-таки донес до зрителей, что чувство вины не должно быть связано с чьей-то смертью, а зло будет наказано, даже если речь идет о строгих вампирских законах.