Добрый Дракула и смешные упыри: с кем из вампиров не страшно дружить
"Интервью с вампиром" (1994 год)
Когда Энн Райс создавала роман "Интервью с вампиром", она была сломлена и подавлена. В 1973-м ее дочь умерла от лейкемии в возрасте четырех лет.
Образ дочери Райс воплощен в персонаже по имени Клодия. Обращенная в вампира еще в детстве, она остается ребенком навсегда. В одноименном фильме Нила Джордана эту роль блистательно исполнила 11-летняя Кирстен Данст, за что ее номинировали на "Золотой глобус".
И все-таки ключевые герои книги и фильма — вампиры Лестат (Том Круз) и Луи (Брэд Питт). Первый — злодей, для которого самое важное — поиск свежей крови. Второй — совестливый аристократ, не утративший человеческих качеств.
Эта роль Питту далась с трудом, он даже хотел покинуть проект. Но актер все-таки донес до зрителей, что чувство вины не должно быть связано с чьей-то смертью, а зло будет наказано, даже если речь идет о строгих вампирских законах.
"Интервью с вампиром" (1994 год)
Когда Энн Райс создавала роман "Интервью с вампиром", она была сломлена и подавлена. В 1973-м ее дочь умерла от лейкемии в возрасте четырех лет.
Образ дочери Райс воплощен в персонаже по имени Клодия. Обращенная в вампира еще в детстве, она остается ребенком навсегда. В одноименном фильме Нила Джордана эту роль блистательно исполнила 11-летняя Кирстен Данст, за что ее номинировали на "Золотой глобус".
И все-таки ключевые герои книги и фильма — вампиры Лестат (Том Круз) и Луи (Брэд Питт). Первый — злодей, для которого самое важное — поиск свежей крови. Второй — совестливый аристократ, не утративший человеческих качеств.
Эта роль Питту далась с трудом, он даже хотел покинуть проект. Но актер все-таки донес до зрителей, что чувство вины не должно быть связано с чьей-то смертью, а зло будет наказано, даже если речь идет о строгих вампирских законах.
"Сумерки" (2008 год)
Фильм, основанный на одноименной книге Стефани Майер о любви между вампиром и простой девушкой, в конце нулевых и начале десятых годов стал культурным феноменом.
Школьницы всего мира мечтали оказаться на месте главной героини, старшеклассницы Беллы Свон, в которую без памяти влюбился красавчик-вампир Эдвард Каллен. Он и его семья не пьют человеческую кровь и не убивают людей, предпочитая охоту на животных.
Вечный ученик старших классов Эдвард знакомится с Беллой в школе, куда она приходит после переезда к отцу. Они сразу обращают друг на друга внимание. И хотя Эдварду сначала тяжело обуздать жажду крови, он подавляет в себе это желание, чтобы не причинить вреда любимой.
"Сумерки" (2008 год)
Фильм, основанный на одноименной книге Стефани Майер о любви между вампиром и простой девушкой, в конце нулевых и начале десятых годов стал культурным феноменом.
Школьницы всего мира мечтали оказаться на месте главной героини, старшеклассницы Беллы Свон, в которую без памяти влюбился красавчик-вампир Эдвард Каллен. Он и его семья не пьют человеческую кровь и не убивают людей, предпочитая охоту на животных.
Вечный ученик старших классов Эдвард знакомится с Беллой в школе, куда она приходит после переезда к отцу. Они сразу обращают друг на друга внимание. И хотя Эдварду сначала тяжело обуздать жажду крови, он подавляет в себе это желание, чтобы не причинить вреда любимой.
"История одного вампира" (2009 год)
Крис Массолиа, исполнитель главной роли Даррена Шэна в "Истории одного вампира", знал, что вряд ли покорит сердца девочек-подростков, как это удалось Роберту Паттинсону в "Сумерках".
"Это не основная цель моей жизни", — признавался он. Тогда для 18-летнего Криса Массолиа куда важнее было изучать актерское мастерство.
Вампир у него получился настоящим джентльменом. Даррен Шэн не убивает людей, а только пробует их на вкус. Он не одержим запретной любовью к смертной девушке и не пытается кому-то что-то доказать. Для него куда важнее, чтобы в мире было больше добра.
"История одного вампира" (2009 год)
Крис Массолиа, исполнитель главной роли Даррена Шэна в "Истории одного вампира", знал, что вряд ли покорит сердца девочек-подростков, как это удалось Роберту Паттинсону в "Сумерках".
"Это не основная цель моей жизни", — признавался он. Тогда для 18-летнего Криса Массолиа куда важнее было изучать актерское мастерство.
Вампир у него получился настоящим джентльменом. Даррен Шэн не убивает людей, а только пробует их на вкус. Он не одержим запретной любовью к смертной девушке и не пытается кому-то что-то доказать. Для него куда важнее, чтобы в мире было больше добра.
"Монстры на каникулах" (2012 год)
Режиссер и аниматор Геннадий Тартаковский хотел рассказать историю о самых жутких чудовищах так, чтобы это было смешно. В итоге у его команды получились своеобразные "Сумерки", но с отличными шутками и энергичными треками на фоне.
Как и в популярной киносаге, в "Монстрах на каникулах" речь идет о своенравной девушке-подростке по имени Мэйвис. Она всеми силами пытается вырваться из-под чрезмерной опеки отца — самого знаменитого вампира в мире графа Дракулы (Драк).
Граф же старается защитить единственную дочь от опасного, как ему кажется, мира людей. Ради этого он даже открывает отель "Трансильвания", где монстры могут спрятаться. Но Мэйвис все-таки влюбляется в человека. Узнав об этом, Дракула пытается помешать их счастью, но сам не замечает, как привязывается к простому смертному. "Монстры на каникулах" — прекрасное свидетельство того, что люди и чудовища не так страшны, как кажутся.
"Монстры на каникулах" (2012 год)
Режиссер и аниматор Геннадий Тартаковский хотел рассказать историю о самых жутких чудовищах так, чтобы это было смешно. В итоге у его команды получились своеобразные "Сумерки", но с отличными шутками и энергичными треками на фоне.
Как и в популярной киносаге, в "Монстрах на каникулах" речь идет о своенравной девушке-подростке по имени Мэйвис. Она всеми силами пытается вырваться из-под чрезмерной опеки отца — самого знаменитого вампира в мире графа Дракулы (Драк).
Граф же старается защитить единственную дочь от опасного, как ему кажется, мира людей. Ради этого он даже открывает отель "Трансильвания", где монстры могут спрятаться. Но Мэйвис все-таки влюбляется в человека. Узнав об этом, Дракула пытается помешать их счастью, но сам не замечает, как привязывается к простому смертному. "Монстры на каникулах" — прекрасное свидетельство того, что люди и чудовища не так страшны, как кажутся.
"Мрачные тени" (2012 год)
Хотя эта лента не была такой успешной, как все того ожидали от Тима Бертона и Джонни Деппа, нельзя отрицать, что "Мрачные тени" — забавный фильм, в котором ужасающая готика сочетается со своеобразным чувством юмора режиссера.
Картина основана на одноименной мыльной опере, выходившей в 1966-1971 годах в США. Как оказалось, еще в детстве актер и режиссер были большими поклонниками "Мрачных теней" с Джонатом Фридом в роли вампира Барнабаса Коллинза. Депп убедил Бертона заняться этим проектом, а заодно стал одним из продюсеров и исполнил главную роль.
Тем Бертон и Джонни Депп намеренно сделали так, чтобы "вампир был вампиром": бледным, клыкастым и пьющим кровь, но при этом обаятельным и милым.
Пролежав более 200 лет под землей из-за озлобленной ведьмы, аристократ Барнабас Коллинз попадает в 1970-е. Он возвращается в родное поместье и обнаруживает, что там живут его наследники, находящиеся на грани разорения. Глава семейства разрешает предку остаться — при условии, что он сохранит в тайне свою нечеловеческую природу.
"Мрачные тени" (2012 год)
Хотя эта лента не была такой успешной, как все того ожидали от Тима Бертона и Джонни Деппа, нельзя отрицать, что "Мрачные тени" — забавный фильм, в котором ужасающая готика сочетается со своеобразным чувством юмора режиссера.
Картина основана на одноименной мыльной опере, выходившей в 1966-1971 годах в США. Как оказалось, еще в детстве актер и режиссер были большими поклонниками "Мрачных теней" с Джонатом Фридом в роли вампира Барнабаса Коллинза. Депп убедил Бертона заняться этим проектом, а заодно стал одним из продюсеров и исполнил главную роль.
Тем Бертон и Джонни Депп намеренно сделали так, чтобы "вампир был вампиром": бледным, клыкастым и пьющим кровь, но при этом обаятельным и милым.
Пролежав более 200 лет под землей из-за озлобленной ведьмы, аристократ Барнабас Коллинз попадает в 1970-е. Он возвращается в родное поместье и обнаруживает, что там живут его наследники, находящиеся на грани разорения. Глава семейства разрешает предку остаться — при условии, что он сохранит в тайне свою нечеловеческую природу.
"Выживут только любовники" (2013 год)
По мнению некоторых критиков, это лучшая картина Джима Джармуша, поклонника мистики и любимца Каннского кинофестиваля.
В этом фильме он представляет вампиров глубоко человечными существами. В центре сюжета — тысячелетние вурдалаки Адам (Том Хиддлстон) и Ева (Тильда Суинтон). Еще несколько столетий назад они решили не убивать людей ради крови и брать ее в донорских пунктах. Вампиры ведут размеренную жизнь, скрываясь во мраке кто где: он — в Детройте (США), она — в Танжере (Марокко). Все меняется, когда Адам, находясь в глубокой депрессии, связывается с Евой во сне. Она немедленно приезжает к нему, чтобы больше никогда не расставаться.
Главные герои делают ощутимой связь между двумя бессмертными существами. Они помогают зрителям представить, какими были бы отношения, если бы время однажды остановилось, а все проблемы исчезли.
"Выживут только любовники" (2013 год)
По мнению некоторых критиков, это лучшая картина Джима Джармуша, поклонника мистики и любимца Каннского кинофестиваля.
В этом фильме он представляет вампиров глубоко человечными существами. В центре сюжета — тысячелетние вурдалаки Адам (Том Хиддлстон) и Ева (Тильда Суинтон). Еще несколько столетий назад они решили не убивать людей ради крови и брать ее в донорских пунктах. Вампиры ведут размеренную жизнь, скрываясь во мраке кто где: он — в Детройте (США), она — в Танжере (Марокко). Все меняется, когда Адам, находясь в глубокой депрессии, связывается с Евой во сне. Она немедленно приезжает к нему, чтобы больше никогда не расставаться.
Главные герои делают ощутимой связь между двумя бессмертными существами. Они помогают зрителям представить, какими были бы отношения, если бы время однажды остановилось, а все проблемы исчезли.
"Дракула" (2014 год)
Когда речь идет об очередной экранизации романа "Дракула" Брэма Стокера, режиссерам обязательно нужна какая-то оригинальная и свежая идея. Никто не хочет снова смотреть на того же кровожадного князя, в чье сердце уже тысячу раз вонзали деревянный или серебряный кол. Это учли создатели фильма "Дракула" с Люком Эвансом в главной роли.
Сценаристы Мэтт Сазама и Берк Шарплесс написали историю происхождения князя Валахии. Но будущего графа Дракулу представили не похожим на других.
В фильме Гари Шора он хороший парень, уважаемый военачальник и заботливый отец. Ради безопасности семьи и народа жертвует собой: добровольно становится вампиром, заключив сделку с древним вурдалаком. Но даже после этого не теряет человеческие качества.
"Дракула" (2014 год)
Когда речь идет об очередной экранизации романа "Дракула" Брэма Стокера, режиссерам обязательно нужна какая-то оригинальная и свежая идея. Никто не хочет снова смотреть на того же кровожадного князя, в чье сердце уже тысячу раз вонзали деревянный или серебряный кол. Это учли создатели фильма "Дракула" с Люком Эвансом в главной роли.
Сценаристы Мэтт Сазама и Берк Шарплесс написали историю происхождения князя Валахии. Но будущего графа Дракулу представили не похожим на других.
В фильме Гари Шора он хороший парень, уважаемый военачальник и заботливый отец. Ради безопасности семьи и народа жертвует собой: добровольно становится вампиром, заключив сделку с древним вурдалаком. Но даже после этого не теряет человеческие качества.
"Реальные упыри" (2014 год)
Большинство киноманов наверняка знают Тайку Вайтити как режиссера, снявшего блокбастер "Тор: Рагнарек" (2017). Однако прежде чем присоединиться к киновселенной Marvel, Вайтити сделал не менее успешный фильм — ужасающую комедию в стиле псевдодокументалистики "Реальные упыри".
Четверо друзей-вампиров Виаго, Владислав, Дикон и Петер разрешают группе операторов показать, как существуют в Новой Зеландии и пытаются приспособиться к жизни в современном мире. Но у них это не очень получается (слишком уж старомодные). Поэтому упырям приходится враждовать с оборотнями и пить человеческую кровь. Но все меняется, когда Петер превращает в вампира обычного парня Ника. Начинающий упырь учит их жить по-новому: достает приглашения в ночные клубы, рассказывает, как сейчас модно одеваться, и даже знакомит со своим лучшим другом-смертным, айтишником Стю.
Со стороны все эти приключения выглядят настолько комично, что несмотря на все те жуткие вещи, которые вытворяют герои, они располагают к себе. Этот комедийный хоррор при бюджете 1,6 миллиона долларов заработал почти семь.
"Реальные упыри" (2014 год)
Большинство киноманов наверняка знают Тайку Вайтити как режиссера, снявшего блокбастер "Тор: Рагнарек" (2017). Однако прежде чем присоединиться к киновселенной Marvel, Вайтити сделал не менее успешный фильм — ужасающую комедию в стиле псевдодокументалистики "Реальные упыри".
Четверо друзей-вампиров Виаго, Владислав, Дикон и Петер разрешают группе операторов показать, как существуют в Новой Зеландии и пытаются приспособиться к жизни в современном мире. Но у них это не очень получается (слишком уж старомодные). Поэтому упырям приходится враждовать с оборотнями и пить человеческую кровь. Но все меняется, когда Петер превращает в вампира обычного парня Ника. Начинающий упырь учит их жить по-новому: достает приглашения в ночные клубы, рассказывает, как сейчас модно одеваться, и даже знакомит со своим лучшим другом-смертным, айтишником Стю.
Со стороны все эти приключения выглядят настолько комично, что несмотря на все те жуткие вещи, которые вытворяют герои, они располагают к себе. Этот комедийный хоррор при бюджете 1,6 миллиона долларов заработал почти семь.