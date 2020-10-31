https://ria.ru/20201031/valyuta-1582403841.html

Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре

Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре

Самой перспективной валютой для сбережений в ноябре может стать российский рубль, также инвесторам стоит обратить внимание на евро и китайский юань, заявил РИА... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T07:03

2020-10-31T07:03

2020-10-31T07:03

россия

брикс

евросоюз

джо байден

великобритания

москва

китай

сша

рубль

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Самой перспективной валютой для сбережений в ноябре может стать российский рубль, также инвесторам стоит обратить внимание на евро и китайский юань, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.Если выбирать из основных мировых валют, то европейская имеет более устойчивые перспективы по сравнению с американской, сказал Зельцер. "Темпы постпандемического восстановления европейской экономики выше американских. При благоприятном фоне валютная пара EUR/USD может в ближайшее время направиться выше 1,2", - полагает он.Сильным фактором неопределенности для доллара являются и президентские выборы в США 3 ноября. По мнению большинства аналитиков, возможная победа демократа Джо Байдена может ударить по американской валюте.По-прежнему интересно выглядит китайский юань на фоне практически полного восстановления деловой и потребительской активности в КНР после весенней вспышки коронавируса, сказал Зельцер. "Жесткие директивные меры купирования пандемии приводят к опережающему росту валюты Поднебесной относительно всех валют развивающихся экономик, и в частности, группировки БРИКС", - заметил эксперт.Британский фунт также может начать процесс среднесрочного восстановления, прогнозирует аналитик. Правда, начало укрепления все еще откладывается незавершенностью процесса выхода Великобритании из Евросоюза. "Совершенно не факт, что это произойдет в ближайшее время, но закладывать такой исход участники валютной секции могут уже заранее", - резюмировал он.

https://ria.ru/20201011/sberezheniya-1579241628.html

россия

великобритания

москва

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, брикс, евросоюз, джо байден, великобритания, москва, китай, сша, рубль, экономика