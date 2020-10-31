https://ria.ru/20201031/vaktsina-1582400324.html

Первые добровольцы старше 60 лет получили вакцину "Спутник V"

Первые добровольцы старше 60 лет получили вакцину "Спутник V"

Первая группа добровольцев пожилого возраста получила дозу вакцины против коронавируса "Спутник V". О ходе клинических испытаний препарата в интервью... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T02:29

2020-10-31T02:29

2020-10-31T09:00

никита ломакин

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Первая группа добровольцев пожилого возраста получила дозу вакцины против коронавируса "Спутник V". О ходе клинических испытаний препарата в интервью "Известиям" рассказал их руководитель, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.Пока для испытаний госпитализировали 28 человек старше 60 лет. Перед этим все добровольцы прошли медобследование. К исследованиям не допускались онкобольные, пациенты, которые перенесли в течение года острый инфаркт или инсульт, больные с аллергическими реакциями. А вот людей с диабетом и другими системными заболеваниями включили в программу наблюдения.Первая группа участников получила вакцину 28 октября. Всего в тестировании препарата планируют задействовать 110 человек.Как отмечается, инъекция не вызвала у добровольцев побочных эффектов."В младшей возрастной группе, которая уже исследовалась, в большинстве случаев в первые 24–49 часов после введения первой дозы вакцины было характерно предгриппозное состояние и повышение температуры. Ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций отмечено не было", — сообщил Ломакин.Врач пояснил, что у людей из старшей возрастной группы иммунная система "немного супрессирована" и не так ярко реагирует на раздражитель. По словам Ломакина, из соображений безопасности участники исследования госпитализируются дважды: в первый раз на шесть дней, затем они выписываются из стационара и через две недели опять госпитализируются уже на три дня для введения второй дозы вакцины. В течение полугода этих больных будут проверять.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее назвали "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/gintsburg-1582166045.html

https://ria.ru/20201029/vaktsinatsiya-1582096967.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита ломакин , вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество