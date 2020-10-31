https://ria.ru/20201031/turtsiya-1582470133.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 35

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 35

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 35, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T18:29

2020-10-31T18:29

2020-10-31T19:04

землетрясение в эгейском море

турция

в мире

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ИЗМИР, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 35, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.Ранее сообщалось о 28 погибших и 883 раненых."У нас 35 погибших, 243 человека находятся на лечении в больницах, восемь в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии", — сказал Коджа журналистам.В пятницу днем на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос. Там погибли два человека, еще 20 получили ранения.

турция

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2020

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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину. 2020-10-31T18:29 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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