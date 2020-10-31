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https://ria.ru/20201031/turtsiya-1582431996.html
В Турции оказавшаяся под завалами девушка привлекала собаку мяуканьем
В Турции оказавшаяся под завалами девушка привлекала собаку мяуканьем
Молодая жительница Измира Бусе Хасылмаз, которая оказалась под завалами здания, разрушенного мощным землетрясением, привлекала к себе поисковую собаку, издавая... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:36
2020-10-31T15:21
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Молодая жительница Измира Бусе Хасылмаз, которая оказалась под завалами здания, разрушенного мощным землетрясением, привлекала к себе поисковую собаку, издавая звуки, похожие на мяуканье кошки, сообщает газета Hurriyet.Отмечается, что спасатели поддерживали контакт с Бусе с помощью мобильного телефона, с ней разговаривал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемерли, который прибыл в район стихийного бедствия. При разговоре с ним Бусе предложила издавать похожие на мяуканье звуки, чтобы поисковая собака смогла быстрее ее найти. Пакдемирли одобрил это предложение, добавив, что девушка таким образом будет поддерживать высокий моральный дух.Сообщается, что Бусе извлекли из-под завалов и госпитализировали через 9,5 часа после землетрясения.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.По последним данным, в результате стихийного бедствия в Турции 25 человек погибли, более 800 ранены и более 100 извлечены из-под завалов. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582419875.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире
Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину.
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землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире

В Турции оказавшаяся под завалами девушка привлекала собаку мяуканьем

12:36 31.10.2020 (обновлено: 15:21 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в турецком Измире. Стоп-кадр с видео
Последствия землетрясения в турецком Измире. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Молодая жительница Измира Бусе Хасылмаз, которая оказалась под завалами здания, разрушенного мощным землетрясением, привлекала к себе поисковую собаку, издавая звуки, похожие на мяуканье кошки, сообщает газета Hurriyet.
Отмечается, что спасатели поддерживали контакт с Бусе с помощью мобильного телефона, с ней разговаривал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемерли, который прибыл в район стихийного бедствия. При разговоре с ним Бусе предложила издавать похожие на мяуканье звуки, чтобы поисковая собака смогла быстрее ее найти. Пакдемирли одобрил это предложение, добавив, что девушка таким образом будет поддерживать высокий моральный дух.
Сообщается, что Бусе извлекли из-под завалов и госпитализировали через 9,5 часа после землетрясения.
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.
По последним данным, в результате стихийного бедствия в Турции 25 человек погибли, более 800 ранены и более 100 извлечены из-под завалов. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
Последствия землетрясения в турецком Измире. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 10:54
В Турции после землетрясения из-под завалов извлечены сто человек
 
Землетрясение в Эгейском мореЭгейское мореИзмир (провинция)ТурцияВ мире
 
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