https://ria.ru/20201031/turtsiya-1582431996.html

В Турции оказавшаяся под завалами девушка привлекала собаку мяуканьем

В Турции оказавшаяся под завалами девушка привлекала собаку мяуканьем

Молодая жительница Измира Бусе Хасылмаз, которая оказалась под завалами здания, разрушенного мощным землетрясением, привлекала к себе поисковую собаку, издавая... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:36

2020-10-31T12:36

2020-10-31T15:21

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Молодая жительница Измира Бусе Хасылмаз, которая оказалась под завалами здания, разрушенного мощным землетрясением, привлекала к себе поисковую собаку, издавая звуки, похожие на мяуканье кошки, сообщает газета Hurriyet.Отмечается, что спасатели поддерживали контакт с Бусе с помощью мобильного телефона, с ней разговаривал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемерли, который прибыл в район стихийного бедствия. При разговоре с ним Бусе предложила издавать похожие на мяуканье звуки, чтобы поисковая собака смогла быстрее ее найти. Пакдемирли одобрил это предложение, добавив, что девушка таким образом будет поддерживать высокий моральный дух.Сообщается, что Бусе извлекли из-под завалов и госпитализировали через 9,5 часа после землетрясения.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.По последним данным, в результате стихийного бедствия в Турции 25 человек погибли, более 800 ранены и более 100 извлечены из-под завалов. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582419875.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину. 2020-10-31T12:36 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире