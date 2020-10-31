https://ria.ru/20201031/turizm-1582464079.html

В Москве определили победителей конкурса "Мастера гостеприимства"

В Москве определили победителей конкурса "Мастера гостеприимства"

В Москве объявлены имена 62 победителей Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:30

2020-10-31T17:30

2020-10-31T17:30

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В Москве объявлены имена 62 победителей Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ)."Конкурс направлен на решение двух основных задач: во-первых, на поиск людей, которые хотят реализовать себя в этой сфере. Во-вторых, на поиск проектов в области туризма, прежде всего, внутреннего туризма", – сказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Соревнования начались год назад, 13 ноября 2019 года. На конкурс было подано 20 935 заявок. В финал прошли 186 участников из 53 регионов. Итоговые испытания заняли два дня. В первый финалисты участвовали в оценочных мероприятиях – проходили тестирование, решали задачи, актуальные для турбизнеса, а наставники выбирали лучших. Во второй – началась "Битва мастеров", когда конкурсанты должны были защитить свои проекты перед жюри. Экспертов интересовали детали, окупаемость и доступность.Среди победителей нижегородец Павел Шестаков с проектом "Окская тропа". Это маршрут вдоль Оки протяженностью 90 километров в Павловском и Богородском районах. Там во второй половине XVI века проходил Волжский торговый путь, а также Старо-Московский и Владимирский почтовые тракты. Автор предлагает выделить на маршруте несколько зон, которые можно посещать с экскурсионными турами.Анна Коптякова из Ноябрьска разработала проект событийного мероприятия – экологического фестиваля "Комар-нефтесос". Римма Шабанова из Рязани представила проект "Музей в троллейбусе" - о путешествиях по городу. Ее землячка Екатерина Баконина создала сервис, позволяющий бронировать обед у местных в любой стране мира.Победители при развитии бизнеса получат помощь наставников - именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, а также представителей органов госвласти. Кроме того – сертификат на специальную программу обучения в московской школе управления "Сколково", стажировки в компаниях-лидерах рынка, денежные призы.По словам Алексея Комиссарова, конкурс будет продолжен в следующем сезоне.

https://ria.ru/20201003/konkurs-1578150523.html

https://ria.ru/20200308/1568310615.html

https://ria.ru/20200917/konkurs-1577394822.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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