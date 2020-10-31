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https://ria.ru/20201031/tunis-1582454854.html
В Тунисе задержали человека, взявшего ответственность за теракт в Ницце
В Тунисе задержали человека, взявшего ответственность за теракт в Ницце
Полиция Туниса объявила о задержании сторонника группировки "Аль-Махди на юге Туниса", который в своем сообщении в социальной сети Facebook взял ответственность РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:55
2020-10-31T15:55
вооруженные нападения во франции
кристиан эстрози
франция
ницца
париж
в мире
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ДОХА, 31 окт - РИА Новости. Полиция Туниса объявила о задержании сторонника группировки "Аль-Махди на юге Туниса", который в своем сообщении в социальной сети Facebook взял ответственность за нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце на эту якобы существующую в стране группировку, сообщил в субботу телеканалу "Аль-Арабия" глава информационного офиса суда первой инстанции Туниса Мохсен ад-Дали."Группа по борьбе с терроризмом при национальной гвардии ночью задержала человека, который был виден на видеозаписи, распространенной в социальной сети Facebook", - сказал ад-Дали.По его словам, оператор, который вел съемку, тоже был задержан, в отношении этих двух человек начато следствие. Кроме того, как отметил представитель, тунисские власти выясняют, насколько правдива информация о существовании такой группировки.В четверг Тунис начал расследование в связи с подозрением в адрес одного из его граждан в совершении нападения в Ницце, проведя допрос его родственников.Мужчина 29 октября зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. За последние две недели это второе нападение во Франции: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
https://ria.ru/20201030/nitstsa-1582392760.html
https://ria.ru/20201030/tunis-1582351093.html
франция
ницца
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вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, франция, ницца, париж, в мире

В Тунисе задержали человека, взявшего ответственность за теракт в Ницце

15:55 31.10.2020
 
© РИА НовостиЦветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце
Цветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДОХА, 31 окт - РИА Новости. Полиция Туниса объявила о задержании сторонника группировки "Аль-Махди на юге Туниса", который в своем сообщении в социальной сети Facebook взял ответственность за нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце на эту якобы существующую в стране группировку, сообщил в субботу телеканалу "Аль-Арабия" глава информационного офиса суда первой инстанции Туниса Мохсен ад-Дали.
"Группа по борьбе с терроризмом при национальной гвардии ночью задержала человека, который был виден на видеозаписи, распространенной в социальной сети Facebook", - сказал ад-Дали.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 23:43
СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
По его словам, оператор, который вел съемку, тоже был задержан, в отношении этих двух человек начато следствие. Кроме того, как отметил представитель, тунисские власти выясняют, насколько правдива информация о существовании такой группировки.
В четверг Тунис начал расследование в связи с подозрением в адрес одного из его граждан в совершении нападения в Ницце, проведя допрос его родственников.
Мужчина 29 октября зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. За последние две недели это второе нападение во Франции: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Цветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 18:39
Тунис проверит причастность новой группировки к теракту в Ницце
 
Вооруженные нападения во ФранцииКристиан ЭстрозиФранцияНиццаПарижВ мире
 
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