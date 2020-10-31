https://ria.ru/20201031/tserkov-1582396285.html

Kurier: около 50 человек турецкого происхождения напали на церковь в Вене

Kurier: около 50 человек турецкого происхождения напали на церковь в Вене

Около 50 молодых людей турецкого происхождения ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в районе Вены Фаворитен, сообщила в пятницу газета... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T00:47

2020-10-31T00:47

2020-10-31T06:46

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Около 50 молодых людей турецкого происхождения ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в районе Вены Фаворитен, сообщила в пятницу газета Kurier со ссылкой на полицию.Сообщается, что в четверг вечером 50 вероятных злоумышленников проникли в храм устроили там дебош. Как пишет газета, нападавшие выкрикивали "Аллах Акбар", пинали лавки и исповедальню. Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, но молодые люди скрылись до ее прибытия. Тем не менее, согласно информации правоохранительных органов, инцидент попал на видео.В земельном ведомстве по охране конституции полагают, что в нападении участвовала группа фанатичных турецких исламистов, которая уже несколько месяцев привлекала особое внимание в округе. Полиции удалось установить личности 10 молодых людей, они были замешаны в различных случаях нарушения общественного порядка.Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер осудил инцидент и рассказал о предпринятых мерах."Мы будем защищать христианское сообщество всеми нашими силами. Я незамедлительно дал указание генеральному комиссару по общественной безопасности уведомить все полицейские участки о текущих событиях и усилить контроль над общественным пространством, особенно в районе Фаворитен", — заявил министр, слова которого цитирует газета.Позже канцлер Австрии Себастьян Курц также высказался по поводу происшествия."Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии!", — написал Курц в Twitter.Он также пообещал продолжать борьбу против политического ислама и "не проявлять ложной терпимости" в стране.

https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

себастьян курц, москва, австрия, вена, в мире