https://ria.ru/20201031/tropinin-1582299012.html

В музее Тропинина открылась выставка "Старинные вышивки"

В музее Тропинина открылась выставка "Старинные вышивки"

Музей Василия Тропинина совместно с Фондом Александра Васильева представляет выставку "Старинные вышивки", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:37

2020-10-31T10:37

2020-10-31T10:37

выставки

василий тропинин

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александр васильев (историк моды)

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Музей Василия Тропинина совместно с Фондом Александра Васильева представляет выставку "Старинные вышивки", сообщает пресс-служба.В экспозиции вышитые картины, каминные экраны, веера, кошельки, сумки, чернильные приборы; изобразительная и орнаментальная вышивка, созданная не только нитками, но и жемчугом, бисером, стеклярусом. "Основатель нашего музея – советский коллекционер Феликс Вишневский – собирал не только живопись, но и шитье бисером, вышивку, старинную мебель. Нам очень приятно представить публике изысканные произведения декоративно-прикладного искусства из наших фондов, и для нас особая радость сотрудничать в данном проекте с одним из ведущих коллекционеров нашего времени Александром Васильевым" – подчеркнула Ольга Журавлева, директор музея.Историк моды представил на выставке ряд уникальных экспонатов, в том числе вышитый портрет Александра I. "Как коллекционер я начал собирать вышивки очень рано. Еще в довольно юном возрасте мое внимание привлекали вышитые каминные экраны, подушки, картины, бумажники, кошельки, бальные книжки, подстаканники, сумочки, сонетки и бювары… Сегодня вышитые вещи составляют большую часть моей коллекции", – цитирует пресс-служба слова Александра Васильева.Искусство вышивки можно разделить по технике исполнения на несколько разделов. Первый – это вышивка шелком, часто в технике глади, второй – вышивка шерстью, а именно, гарусной нитью в технике креста или полукреста – то, что принято называть "берлинской работой". Третий раздел – вышивка бисером, которая была особенно характерна в XVIII и XIX веках.Выставка будет работать в Музее Тропинина и московских художников его времени до 17 января.

https://ria.ru/20201028/milan-1581782693.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставки, василий тропинин, новости культуры, музеи, александр васильев (историк моды)