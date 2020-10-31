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https://ria.ru/20201031/tropinin-1582299012.html
В музее Тропинина открылась выставка "Старинные вышивки"
В музее Тропинина открылась выставка "Старинные вышивки"
Музей Василия Тропинина совместно с Фондом Александра Васильева представляет выставку "Старинные вышивки", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:37
2020-10-31T10:37
выставки
василий тропинин
культура
новости культуры
музеи
александр васильев (историк моды)
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Музей Василия Тропинина совместно с Фондом Александра Васильева представляет выставку "Старинные вышивки", сообщает пресс-служба.В экспозиции вышитые картины, каминные экраны, веера, кошельки, сумки, чернильные приборы; изобразительная и орнаментальная вышивка, созданная не только нитками, но и жемчугом, бисером, стеклярусом. "Основатель нашего музея – советский коллекционер Феликс Вишневский – собирал не только живопись, но и шитье бисером, вышивку, старинную мебель. Нам очень приятно представить публике изысканные произведения декоративно-прикладного искусства из наших фондов, и для нас особая радость сотрудничать в данном проекте с одним из ведущих коллекционеров нашего времени Александром Васильевым" – подчеркнула Ольга Журавлева, директор музея.Историк моды представил на выставке ряд уникальных экспонатов, в том числе вышитый портрет Александра I. "Как коллекционер я начал собирать вышивки очень рано. Еще в довольно юном возрасте мое внимание привлекали вышитые каминные экраны, подушки, картины, бумажники, кошельки, бальные книжки, подстаканники, сумочки, сонетки и бювары… Сегодня вышитые вещи составляют большую часть моей коллекции", – цитирует пресс-служба слова Александра Васильева.Искусство вышивки можно разделить по технике исполнения на несколько разделов. Первый – это вышивка шелком, часто в технике глади, второй – вышивка шерстью, а именно, гарусной нитью в технике креста или полукреста – то, что принято называть "берлинской работой". Третий раздел – вышивка бисером, которая была особенно характерна в XVIII и XIX веках.Выставка будет работать в Музее Тропинина и московских художников его времени до 17 января.
https://ria.ru/20201028/milan-1581782693.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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выставки, василий тропинин, новости культуры, музеи, александр васильев (историк моды)

В музее Тропинина открылась выставка "Старинные вышивки"

10:37 31.10.2020
 
© предоставлено пресс-службой Музея Василия Тропинина Экспонат выставки "Вышитые картины" в Музее Василия Тропинина
Экспонат выставки Вышитые картины в Музее Василия Тропинина - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© предоставлено пресс-службой Музея Василия Тропинина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Музей Василия Тропинина совместно с Фондом Александра Васильева представляет выставку "Старинные вышивки", сообщает пресс-служба.
© предоставлено пресс-службой Музея Василия Тропинина Экспонат выставки "Старинные вышивки" в Музее Василия Тропинина
Экспонат выставки Вышитые картины в Музее Василия Тропинина - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© предоставлено пресс-службой Музея Василия Тропинина
Экспонат выставки "Старинные вышивки" в Музее Василия Тропинина
В экспозиции вышитые картины, каминные экраны, веера, кошельки, сумки, чернильные приборы; изобразительная и орнаментальная вышивка, созданная не только нитками, но и жемчугом, бисером, стеклярусом.
"Основатель нашего музея – советский коллекционер Феликс Вишневский – собирал не только живопись, но и шитье бисером, вышивку, старинную мебель. Нам очень приятно представить публике изысканные произведения декоративно-прикладного искусства из наших фондов, и для нас особая радость сотрудничать в данном проекте с одним из ведущих коллекционеров нашего времени Александром Васильевым" – подчеркнула Ольга Журавлева, директор музея.
Историк моды представил на выставке ряд уникальных экспонатов, в том числе вышитый портрет Александра I.
© предоставлено пресс-службой Музея Василия ТропининаПортрет Александра I из коллекции Александра Васильева на выставке "Старинные вышивки" в Музее Василия Тропинина
Портрет Александра I из коллекции Александра Васильева на выставке Старинные вышивки в Музее Тропинина и московских художников его времени - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© предоставлено пресс-службой Музея Василия Тропинина
Портрет Александра I из коллекции Александра Васильева на выставке "Старинные вышивки" в Музее Василия Тропинина
"Как коллекционер я начал собирать вышивки очень рано. Еще в довольно юном возрасте мое внимание привлекали вышитые каминные экраны, подушки, картины, бумажники, кошельки, бальные книжки, подстаканники, сумочки, сонетки и бювары… Сегодня вышитые вещи составляют большую часть моей коллекции", – цитирует пресс-служба слова Александра Васильева.
© предоставлено пресс-службой Музея Василия Тропинина Экспонат выставки "Старинные вышивки" в Музее Василия Тропинина
Экспонат выставки Вышитые картины в Музее Тропинина и московских художников его времени - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© предоставлено пресс-службой Музея Василия Тропинина
Экспонат выставки "Старинные вышивки" в Музее Василия Тропинина
Искусство вышивки можно разделить по технике исполнения на несколько разделов. Первый – это вышивка шелком, часто в технике глади, второй – вышивка шерстью, а именно, гарусной нитью в технике креста или полукреста – то, что принято называть "берлинской работой". Третий раздел – вышивка бисером, которая была особенно характерна в XVIII и XIX веках.
Выставка будет работать в Музее Тропинина и московских художников его времени до 17 января.
Портрет Анны Ахматовой, 1922 год. Художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 10:33Культура
Выставка картин из собрания Русского музея открылась в Милане
 
КультураВыставкиВасилий ТропининНовости культурыМузеиАлександр Васильев (историк моды)
 
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