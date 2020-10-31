https://ria.ru/20201031/tramp-1582413682.html
Опрос показал рост рейтинга Трампа за три дня до выборов
Опрос показал рост рейтинга Трампа за три дня до выборов
Популярность президента США Дональда Трампа среди избирателей немного выросла за несколько недель, теперь он отстает от своего соперника на предстоящих выборах, РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T09:56
2020-10-31T09:56
2020-10-31T16:58
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Популярность президента США Дональда Трампа среди избирателей немного выросла за несколько недель, теперь он отстает от своего соперника на предстоящих выборах, кандидата от демократов Джо Байдена, не на десять, а на восемь процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса телеканала Fox News.Согласно результатам опроса, который проводился с 27 по 29 октября, Трампа поддерживают 44% вероятных избирателей, тогда как Байдена — 52%. При этом в начале октября действующего американского лидера поддерживали 43% респондентов, а его соперника — 53%.В опросе Fox News, который лоялен Дональду Трампу, отмечается, что два процента респондентов заявили, что поддержали бы другого кандидата на пост главы государства, еще два процента не определились с ответом.В опросе, который проводился вживую и по телефону, приняли участие более 1,3 тысячи респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентного пункта.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
https://ria.ru/20201031/prezident-1582360305.html
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Популярность президента США Дональда Трампа
среди избирателей немного выросла за несколько недель, теперь он отстает от своего соперника на предстоящих выборах, кандидата от демократов Джо Байдена
, не на десять, а на восемь процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса телеканала Fox News
.
Согласно результатам опроса, который проводился с 27 по 29 октября, Трампа поддерживают 44% вероятных избирателей, тогда как Байдена — 52%. При этом в начале октября действующего американского лидера поддерживали 43% респондентов, а его соперника — 53%.
В опросе Fox News, который лоялен Дональду Трампу, отмечается, что два процента респондентов заявили, что поддержали бы другого кандидата на пост главы государства, еще два процента не определились с ответом.
В опросе, который проводился вживую и по телефону, приняли участие более 1,3 тысячи респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентного пункта.
Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.