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В России провели более 60,4 миллиона тестов на COVID-19

В России провели более 60,4 миллиона тестов на COVID-19

Более 60,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 575 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:32

2020-10-31T10:32

2020-10-31T10:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 60,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 575 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 60,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 384 622 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 575 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество