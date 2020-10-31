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В России провели более 60,4 миллиона тестов на COVID-19
В России провели более 60,4 миллиона тестов на COVID-19
Более 60,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 575 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:32
2020-10-31T10:32
2020-10-31T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 60,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 575 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 60,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 384 622 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 575 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество