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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 60,4 миллиона тестов на COVID-19
В России провели более 60,4 миллиона тестов на COVID-19
Более 60,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 575 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:32
2020-10-31T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 60,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 575 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 60,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 384 622 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 575 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 60,4 миллиона тестов на COVID-19

10:32 31.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник медицинской службы проводит тестирование пациента на COVID-19
Сотрудник медицинской службы проводит тестирование пациента на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 60,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 575 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 60,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 384 622 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 575 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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