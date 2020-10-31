https://ria.ru/20201031/tbilisi-1582414370.html

Мэр Тбилиси проголосовал на парламентских выборах

Мэр Тбилиси проголосовал на парламентских выборах

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что отдал голос на проходящих парламентских выборах за успешную... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:03

2020-10-31T10:03

2020-10-31T16:09

парламентские выборы в грузии — 2020

михаил саакашвили

тбилиси

грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что отдал голос на проходящих парламентских выборах за успешную Грузию, стабильность и развитие."Я проголосовал за успешную Грузию, мир, стабильность и развитие, что является самым важным", — заявил Каладзе журналистам и поблагодарил избирателей за активность.В Грузии в субботу проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50 процентов голосов.Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40 процентов голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла ведут 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".

https://ria.ru/20201031/gruziya-1582410406.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, в мире