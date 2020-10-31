https://ria.ru/20201031/svyaz-1582406285.html

Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт

Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт

Переход на технологию виртуальных SIM-карт (eSIM) позволит россиянам удаленно менять оператора связи, дешевле приобретать номер и удаленно управлять большим... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T08:23

2020-10-31T08:23

2020-10-31T08:23

билайн

мегафон

мтс

технологии

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Переход на технологию виртуальных SIM-карт (eSIM) позволит россиянам удаленно менять оператора связи, дешевле приобретать номер и удаленно управлять большим числом IoT-устройств, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Петр Прокофьев.В настоящее время пилотный проект с eSIM запустили компании Tele2, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и "Мегафон". Источник на рынке связи ранее сообщал РИА Новости, что компания МТС может в ближайшее время запустить eSIM с возможностью приобретения карты без визита в салон."Физическая SIM-карта – это технология прошлого века, она сопровождает нас без малого 30 лет. И сейчас она серьезно ограничивает возможности как "умных" IoT-устройств, так и абонентского оборудования. Именно поэтому был в свое время запущен процесс разработки eSIM", - отметил Прокофьев.Еще одной преимущество новой технологии, по словам эксперта, - удаленная смена оператора. "С помощью eSIM профиль SIM-карты, то есть информацию, которая позволяет подключиться к оператору - ключи шифрования, идентификаторы и т.д., - можно загружать удаленно и менять по желанию. Если пользователь хочет сменить оператора, ему не нужно менять физическую SIM-карту. Это наиболее актуально для абонентов, которые много путешествуют: они могут на время подключиться к сети местного оператора, в том числе за границей (если этот оператор поддерживает технологию eSIM)", - пояснил он."Но есть и "ложечка дегтя" в этой "бочке меда" технологических преимуществ - заключается она в том, что для работы eSIM оператор должен построить специализированную инфраструктуру. В России технологию eSIM операторы начали тестировать еще два-три года назад. Однако до сих пор законодательство в этой сфере не изменилось. Все так же, как и в случае привычной SIM-карты, абонент должен лично удостоверить свою личность в офисе оператора или в салонах связи, предоставив паспортные данные. По этой причине внедрение этой технологии в России можно назвать состоявшимся только с формальной точки зрения", - полагает он.

https://ria.ru/20200920/simka-1577500678.html

https://ria.ru/20200821/sim-1576072297.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билайн, мегафон, мтс, технологии