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Названы самые популярные кроссоверы в России
Названы самые популярные кроссоверы в России
Агентство "Автостат" перечислило десять компаний, чьи кроссоверы пользуются наибольшей популярностью у россиян. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T19:08
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россия
skoda
авто
volkswagen group
bmw ag
hyundai motor
nissan motor
lada
renault s.a
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Агентство "Автостат" перечислило десять компаний, чьи кроссоверы пользуются наибольшей популярностью у россиян.Лидером в сегменте стала компания Hyundai, реализовавшая около 73 тысяч автомобилей. Второе место досталось Renault (47,5 тысячи машин) и KIA (47 тысяч). В пятерку лидеров вошли также японские бренды Toyota и Nissan с 41,5 и 40,5 тысячами проданных автомобилей соответственно. Далее расположились Volkswagen (27,9 тысячи кроссоверов), Lada (22,8 тысячи), Skoda (22,4 тысячи), BMW (21,2 тысячи) и Mitsubishi (18,5 тысячи). С января по сентябрь в России продали около полумиллиона новых кроссоверов и внедорожников. На этот тип кузова пришлось 48% всех продаж легковых автомобилей в стране.
https://ria.ru/20201031/motor-1582454661.html
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россия, skoda, авто, volkswagen group, bmw ag, hyundai motor, nissan motor, lada, renault s.a, toyota motor, kia motors , mitsubishi motors , экономика

Названы самые популярные кроссоверы в России

19:08 31.10.2020
 
© Depositphotos / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Depositphotos / rachwal
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Агентство "Автостат" перечислило десять компаний, чьи кроссоверы пользуются наибольшей популярностью у россиян.
Лидером в сегменте стала компания Hyundai, реализовавшая около 73 тысяч автомобилей. Второе место досталось Renault (47,5 тысячи машин) и KIA (47 тысяч). В пятерку лидеров вошли также японские бренды Toyota и Nissan с 41,5 и 40,5 тысячами проданных автомобилей соответственно.
Далее расположились Volkswagen (27,9 тысячи кроссоверов), Lada (22,8 тысячи), Skoda (22,4 тысячи), BMW (21,2 тысячи) и Mitsubishi (18,5 тысячи).
С января по сентябрь в России продали около полумиллиона новых кроссоверов и внедорожников. На этот тип кузова пришлось 48% всех продаж легковых автомобилей в стране.
Мужчина заливает масло в двигатель автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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РоссияSkodaАвтоVolkswagen GroupBMW AGHyundai MotorNissan MotorLadaRenault S.AToyota MotorKia MotorsMitsubishi MotorsЭкономика
 
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