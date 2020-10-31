https://ria.ru/20201031/suv-1582473918.html

Названы самые популярные кроссоверы в России

Названы самые популярные кроссоверы в России

Агентство "Автостат" перечислило десять компаний, чьи кроссоверы пользуются наибольшей популярностью у россиян. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T19:08

2020-10-31T19:08

2020-10-31T19:08

россия

skoda

авто

volkswagen group

bmw ag

hyundai motor

nissan motor

lada

renault s.a

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c115dcc91fc1fc482653ce5e5c020c7a.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Агентство "Автостат" перечислило десять компаний, чьи кроссоверы пользуются наибольшей популярностью у россиян.Лидером в сегменте стала компания Hyundai, реализовавшая около 73 тысяч автомобилей. Второе место досталось Renault (47,5 тысячи машин) и KIA (47 тысяч). В пятерку лидеров вошли также японские бренды Toyota и Nissan с 41,5 и 40,5 тысячами проданных автомобилей соответственно. Далее расположились Volkswagen (27,9 тысячи кроссоверов), Lada (22,8 тысячи), Skoda (22,4 тысячи), BMW (21,2 тысячи) и Mitsubishi (18,5 тысячи). С января по сентябрь в России продали около полумиллиона новых кроссоверов и внедорожников. На этот тип кузова пришлось 48% всех продаж легковых автомобилей в стране.

https://ria.ru/20201031/motor-1582454661.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, skoda, авто, volkswagen group, bmw ag, hyundai motor, nissan motor, lada, renault s.a, toyota motor, kia motors , mitsubishi motors , экономика