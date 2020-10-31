https://ria.ru/20201031/subsidii-1582421583.html
Организации АПК из Омской области получат субсидии за экспорт товаров
Организации АПК из Омской области получат субсидии за экспорт товаров
Организации агропромышленного комплекса из Омской области получат субсидии за экспорт товаров до 10 декабря, на эти цели в бюджете предусмотрено 70 миллионов... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T11:09
2020-10-31T11:09
2020-10-31T11:09
омская область
омская область
экономика
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ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Организации агропромышленного комплекса из Омской области получат субсидии за экспорт товаров до 10 декабря, на эти цели в бюджете предусмотрено 70 миллионов рублей, сообщили в облправительстве.По региональному проекту "Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Омской области" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт") организации АПК могут рассчитывать на компенсацию части затрат, связанных с производством экспортной продукции, пояснили в правительстве Омской области. Субсидии предоставляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области. В 2020 году на субсидии выделят 186,9 миллионов рублей (из них 114 миллионов рублей из федерального бюджета и 72,9 миллионов рублей из областного бюджета)."Выплата субсидий ведётся в два этапа, первый уже прошел до 20 сентября 2020 года, тогда предприятиям выделялись субсидии за переработку масличных культур. Вторая часть субсидии предоставляется с 1 октября по 10 декабря 2020 года", - пояснили в пресс-службе правительства Омской области.До 10 декабря организации АПК могут получить компенсацию части затрат на покупку упаковки для экспортных пищевых продуктов и напитков. На эти цели в бюджете предусмотрено 70 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201022/subsidii-1580931273.html
омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, экономика
ОМСК, 31 окт - РИА Новости.
Организации агропромышленного комплекса из Омской области
получат субсидии за экспорт товаров до 10 декабря, на эти цели в бюджете предусмотрено 70 миллионов рублей, сообщили в облправительстве.
По региональному проекту "Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Омской области" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт") организации АПК могут рассчитывать на компенсацию части затрат, связанных с производством экспортной продукции, пояснили в правительстве Омской области. Субсидии предоставляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области. В 2020 году на субсидии выделят 186,9 миллионов рублей (из них 114 миллионов рублей из федерального бюджета и 72,9 миллионов рублей из областного бюджета).
"Выплата субсидий ведётся в два этапа, первый уже прошел до 20 сентября 2020 года, тогда предприятиям выделялись субсидии за переработку масличных культур. Вторая часть субсидии предоставляется с 1 октября по 10 декабря 2020 года", - пояснили в пресс-службе правительства Омской области.
До 10 декабря организации АПК могут получить компенсацию части затрат на покупку упаковки для экспортных пищевых продуктов и напитков. На эти цели в бюджете предусмотрено 70 миллионов рублей.