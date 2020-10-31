https://ria.ru/20201031/ssha-1582446835.html

В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19

В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксировано более чем 99,3 тысячи новых случаев, сообщает РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T14:49

2020-10-31T14:49

2020-10-31T22:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сша

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксировано более чем 99,3 тысячи новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 октября, тогда в США сообщили о 88 521 случае заражения за сутки.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 99 321 случай заражения, скончались еще 1030 человек.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 9 048 247 случаев заражения коронавирусом, скончались 229,7 тысячи человек. Выздоровели более 3,5 миллиона заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 45,6 миллиона человек, умерли свыше 1,1 миллиона заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире