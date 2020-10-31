https://ria.ru/20201031/sputnik-1582409570.html

Россия отправит в космос в 2021 году два спутника-шара взамен потерянного

Россия отправит в космос в 2021 году два спутника-шара взамен потерянного

Россия в 2021 году запустит в космос два стеклянных спутника-шара "Блиц-М" на замену потерянному, рассказал РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T09:15

2020-10-31T09:15

2020-10-31T09:15

риа наука

россия

юрий рой

космос - риа наука

роскосмос

китай

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россия в 2021 году запустит в космос два стеклянных спутника-шара "Блиц-М" на замену потерянному, рассказал РИА Новости генеральный директор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Юрий Рой.Сферический спутник "Блиц-М" должен использоваться в качестве цели для калибровки наземных лазерных и радиотехнических станций, следящих за космическими объектами, помощи в определении параметров вращения планеты и уточнения гравитационного поля Земли."Будем другой ("Блиц-М") запускать в 2021 году. Две штуки", - сказал Рой.По его словам, контракт на запуск космических аппаратов находится в стадии оформления. Спутники планируется запустить на разные орбиты, но выше 1500 км над Землей. Запуск аналогичного спутника именно на эту высоту в 2019 году закончился неудачно. Тот не отделился от разгонного блока. Планировалось, что новый спутник-шар продолжит работу уничтоженного "космическим мусором" около 10 лет назад аналогичного российского аппарата.Спутник "Блиц" был выведен на орбиту в сентябре 2009 года. В январе 2013 года он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. Обломки образовались после испытания Китаем в 2007 году противоспутникового оружия, которым они сбили собственный метеоспутник.

https://ria.ru/20200629/1573600132.html

https://ria.ru/20201031/angara-1582397399.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий рой, космос - риа наука, роскосмос, китай