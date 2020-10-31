Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201031/sputnik-1582409570.html
Россия отправит в космос в 2021 году два спутника-шара взамен потерянного
Россия отправит в космос в 2021 году два спутника-шара взамен потерянного
Россия в 2021 году запустит в космос два стеклянных спутника-шара "Блиц-М" на замену потерянному, рассказал РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T09:15
2020-10-31T09:15
риа наука
россия
юрий рой
космос - риа наука
роскосмос
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156174/29/1561742915_0:0:3153:1774_1400x0_80_0_0_e77d46974cb83f2d0c86682f5832a3b7.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россия в 2021 году запустит в космос два стеклянных спутника-шара "Блиц-М" на замену потерянному, рассказал РИА Новости генеральный директор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Юрий Рой.Сферический спутник "Блиц-М" должен использоваться в качестве цели для калибровки наземных лазерных и радиотехнических станций, следящих за космическими объектами, помощи в определении параметров вращения планеты и уточнения гравитационного поля Земли."Будем другой ("Блиц-М") запускать в 2021 году. Две штуки", - сказал Рой.По его словам, контракт на запуск космических аппаратов находится в стадии оформления. Спутники планируется запустить на разные орбиты, но выше 1500 км над Землей. Запуск аналогичного спутника именно на эту высоту в 2019 году закончился неудачно. Тот не отделился от разгонного блока. Планировалось, что новый спутник-шар продолжит работу уничтоженного "космическим мусором" около 10 лет назад аналогичного российского аппарата.Спутник "Блиц" был выведен на орбиту в сентябре 2009 года. В январе 2013 года он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. Обломки образовались после испытания Китаем в 2007 году противоспутникового оружия, которым они сбили собственный метеоспутник.
https://ria.ru/20200629/1573600132.html
https://ria.ru/20201031/angara-1582397399.html
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156174/29/1561742915_282:0:3013:2048_1400x0_80_0_0_9f55039288ae4af94be26be922f17a5c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий рой, космос - риа наука, роскосмос, китай

Россия отправит в космос в 2021 году два спутника-шара взамен потерянного

09:15 31.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСуперлуние на космодроме "Байконур"
Суперлуние на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россия в 2021 году запустит в космос два стеклянных спутника-шара "Блиц-М" на замену потерянному, рассказал РИА Новости генеральный директор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Юрий Рой.
Сферический спутник "Блиц-М" должен использоваться в качестве цели для калибровки наземных лазерных и радиотехнических станций, следящих за космическими объектами, помощи в определении параметров вращения планеты и уточнения гравитационного поля Земли.
Пуск ракеты-носителя легкого класса Рокот с блоком космических аппаратов связи Гонец-М - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
29 июня, 03:02Хочу стать космонавтом
Источник рассказал о планах запуска спутников связи "Гонец"
"Будем другой ("Блиц-М") запускать в 2021 году. Две штуки", - сказал Рой.
По его словам, контракт на запуск космических аппаратов находится в стадии оформления. Спутники планируется запустить на разные орбиты, но выше 1500 км над Землей. Запуск аналогичного спутника именно на эту высоту в 2019 году закончился неудачно. Тот не отделился от разгонного блока. Планировалось, что новый спутник-шар продолжит работу уничтоженного "космическим мусором" около 10 лет назад аналогичного российского аппарата.
Спутник "Блиц" был выведен на орбиту в сентябре 2009 года. В январе 2013 года он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. Обломки образовались после испытания Китаем в 2007 году противоспутникового оружия, которым они сбили собственный метеоспутник.
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 01:05
Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
 
РИА НаукаРоссияЮрий РойКосмос - РИА НаукаРоскосмосКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12В Москве еще 3341 человек вылечился от коронавируса
09:06Ученые предупредили о новой смертельной болезни
09:06В Крыму завершат строительство станции контроля космического пространства
09:02Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
08:58В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице
08:44В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
08:40Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
08:40Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю
08:40В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
08:36Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
08:30Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
08:28В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
08:15Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
08:05В Молдавии стартовали президентские выборы
07:23Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
07:15ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков
06:14Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
06:07ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
06:06Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
05:57Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
Лента новостейМолния