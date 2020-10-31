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Кинолог рассказал, как выбрать одежду собакам
Кинолог рассказал, как выбрать одежду собакам
Какая существует одежда для собак, для каких пород и погодных условий она подходит, а также как приучить собаку к одежде, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T03:17
2020-10-31T03:17
российская кинологическая федерация (ркф)
владимир голубев
собаки
москва
общество
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Какая существует одежда для собак, для каких пород и погодных условий она подходит, а также как приучить собаку к одежде, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Если для длинношерстных собак одежда служит защитным средством и помогает избежать частого купания, сушки и вычесывания, то гладкошерстныv породм или собакам, не имеющим шерстного покрова, которые плохо переносят холодную погоду, одежда помогает не замерзнуть на улице во время прогулки в холодное время года.Есть одежда для лета. В первую очередь, отметил кинолог, в такой одежде нуждаются породы собак, лишенные шерсти, - мексиканские и перуанские голые собаки, китайские хохлатые. Их кожа подвержена солнечным ожогам во время прогулок в жаркое время года. Чтобы этого избежать, собак одевают в легкую сетчатую одежду, которая предохраняет их кожу также и от натирания шлейкой или ошейником.Голубев также рассказал, что многие собаководы используют специальные комбинезоны, помогающие защитить питомца от клещей и других насекомых во время прогулок на природе. Помимо того, существуют специальные охлаждающие жилеты, которые надеваются на животных в жаркое время дня. А согревающие попоны надевают для защиты собак от переохлаждения зимой после длительных физических нагрузок.При выборе одежды, отметил кинолог, необходимо ориентироваться на комфорт животного. "Одежда не должна препятствовать свободным движениям, но не должна и висеть. Подумайте о фасоне: некоторые собаки категорически отказываются носить комбинезоны, но вполне спокойно относятся к попонам и жилеткам. Особое внимание уделите декоративным элементам: удалите все мелкие детали, чтобы собака не отгрызла и не подавилась ими, также убедитесь, что дополнительные аппликации и замки не натирают кожу и не станут причиной травмы животного", - сказал Голубев.Чтобы приучить собаку к одежде, рассказал кинолог, сначала нужно попробовать надеть её на питомца дома, дать обнюхать ткань. По словам Голубева, не стоит настаивать и заставлять собаку носить одежду, если она этому противится. Необходимо дать питомцу время привыкнуть. Убедиться в том, что собаке комфортно, можно по ее поведению - если она спокойно ходит по дому в одежде, а не ложится на пол, пытаясь освободиться от новых аксессуаров или погрызть их."Постепенно приучая собаку ходить в одежде, вы увидите, что питомец в скором времени начнет с радостью воспринимать ее, поскольку процедура надевания костюма будет ассоциироваться у него с прогулкой", - рассказал Голубев.Однако, отметил он, не стоит злоупотреблять одеждой для собак, наряжая четвероногого друга без надобности. "Ведь одежда придумана в первую очередь для того, чтобы сделать вашу жизнь с собакой более комфортной и безопасной, а не для модного дефиле", - сказал глава Российской кинологической федерации.
https://ria.ru/20201019/sobaki-1580410423.html
https://ria.ru/20201011/sobaki-1579237353.html
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российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, собаки, москва, общество

Кинолог рассказал, как выбрать одежду собакам

03:17 31.10.2020
 
© РИА Новости / Ксения СидороваСобака в костюме
Собака в костюме - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Какая существует одежда для собак, для каких пород и погодных условий она подходит, а также как приучить собаку к одежде, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Некоторые одевают собаку для красоты, для других же это острая необходимость. Довольно часто комбинезоны и дождевики нужны собакам с длинной шерстью, если на улице сыро и грязно. Одежда облегчает жизнь собаководу: каждый раз после прогулки вымывать грязь с длинношерстной собаки бывает достаточно проблематично. А зимой очень востребована обувь для собак из-за большого количества реагентов на дорогах, которые могут повредить кожу лап у животных", – рассказал Голубев.
Если для длинношерстных собак одежда служит защитным средством и помогает избежать частого купания, сушки и вычесывания, то гладкошерстныv породм или собакам, не имеющим шерстного покрова, которые плохо переносят холодную погоду, одежда помогает не замерзнуть на улице во время прогулки в холодное время года.
Есть одежда для лета. В первую очередь, отметил кинолог, в такой одежде нуждаются породы собак, лишенные шерсти, - мексиканские и перуанские голые собаки, китайские хохлатые. Их кожа подвержена солнечным ожогам во время прогулок в жаркое время года. Чтобы этого избежать, собак одевают в легкую сетчатую одежду, которая предохраняет их кожу также и от натирания шлейкой или ошейником.
Голубев также рассказал, что многие собаководы используют специальные комбинезоны, помогающие защитить питомца от клещей и других насекомых во время прогулок на природе. Помимо того, существуют специальные охлаждающие жилеты, которые надеваются на животных в жаркое время дня. А согревающие попоны надевают для защиты собак от переохлаждения зимой после длительных физических нагрузок.
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При выборе одежды, отметил кинолог, необходимо ориентироваться на комфорт животного. "Одежда не должна препятствовать свободным движениям, но не должна и висеть. Подумайте о фасоне: некоторые собаки категорически отказываются носить комбинезоны, но вполне спокойно относятся к попонам и жилеткам. Особое внимание уделите декоративным элементам: удалите все мелкие детали, чтобы собака не отгрызла и не подавилась ими, также убедитесь, что дополнительные аппликации и замки не натирают кожу и не станут причиной травмы животного", - сказал Голубев.
Чтобы приучить собаку к одежде, рассказал кинолог, сначала нужно попробовать надеть её на питомца дома, дать обнюхать ткань. По словам Голубева, не стоит настаивать и заставлять собаку носить одежду, если она этому противится. Необходимо дать питомцу время привыкнуть. Убедиться в том, что собаке комфортно, можно по ее поведению - если она спокойно ходит по дому в одежде, а не ложится на пол, пытаясь освободиться от новых аксессуаров или погрызть их.
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"Постепенно приучая собаку ходить в одежде, вы увидите, что питомец в скором времени начнет с радостью воспринимать ее, поскольку процедура надевания костюма будет ассоциироваться у него с прогулкой", - рассказал Голубев.
Однако, отметил он, не стоит злоупотреблять одеждой для собак, наряжая четвероногого друга без надобности. "Ведь одежда придумана в первую очередь для того, чтобы сделать вашу жизнь с собакой более комфортной и безопасной, а не для модного дефиле", - сказал глава Российской кинологической федерации.
 
Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Владимир ГолубевсобакиМоскваОбщество
 
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