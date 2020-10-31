https://ria.ru/20201031/sobaki-1582401174.html

Кинолог рассказал, как выбрать одежду собакам

Кинолог рассказал, как выбрать одежду собакам

Какая существует одежда для собак, для каких пород и погодных условий она подходит, а также как приучить собаку к одежде, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T03:17

2020-10-31T03:17

2020-10-31T03:17

российская кинологическая федерация (ркф)

владимир голубев

собаки

москва

общество

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Какая существует одежда для собак, для каких пород и погодных условий она подходит, а также как приучить собаку к одежде, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Если для длинношерстных собак одежда служит защитным средством и помогает избежать частого купания, сушки и вычесывания, то гладкошерстныv породм или собакам, не имеющим шерстного покрова, которые плохо переносят холодную погоду, одежда помогает не замерзнуть на улице во время прогулки в холодное время года.Есть одежда для лета. В первую очередь, отметил кинолог, в такой одежде нуждаются породы собак, лишенные шерсти, - мексиканские и перуанские голые собаки, китайские хохлатые. Их кожа подвержена солнечным ожогам во время прогулок в жаркое время года. Чтобы этого избежать, собак одевают в легкую сетчатую одежду, которая предохраняет их кожу также и от натирания шлейкой или ошейником.Голубев также рассказал, что многие собаководы используют специальные комбинезоны, помогающие защитить питомца от клещей и других насекомых во время прогулок на природе. Помимо того, существуют специальные охлаждающие жилеты, которые надеваются на животных в жаркое время дня. А согревающие попоны надевают для защиты собак от переохлаждения зимой после длительных физических нагрузок.При выборе одежды, отметил кинолог, необходимо ориентироваться на комфорт животного. "Одежда не должна препятствовать свободным движениям, но не должна и висеть. Подумайте о фасоне: некоторые собаки категорически отказываются носить комбинезоны, но вполне спокойно относятся к попонам и жилеткам. Особое внимание уделите декоративным элементам: удалите все мелкие детали, чтобы собака не отгрызла и не подавилась ими, также убедитесь, что дополнительные аппликации и замки не натирают кожу и не станут причиной травмы животного", - сказал Голубев.Чтобы приучить собаку к одежде, рассказал кинолог, сначала нужно попробовать надеть её на питомца дома, дать обнюхать ткань. По словам Голубева, не стоит настаивать и заставлять собаку носить одежду, если она этому противится. Необходимо дать питомцу время привыкнуть. Убедиться в том, что собаке комфортно, можно по ее поведению - если она спокойно ходит по дому в одежде, а не ложится на пол, пытаясь освободиться от новых аксессуаров или погрызть их."Постепенно приучая собаку ходить в одежде, вы увидите, что питомец в скором времени начнет с радостью воспринимать ее, поскольку процедура надевания костюма будет ассоциироваться у него с прогулкой", - рассказал Голубев.Однако, отметил он, не стоит злоупотреблять одеждой для собак, наряжая четвероногого друга без надобности. "Ведь одежда придумана в первую очередь для того, чтобы сделать вашу жизнь с собакой более комфортной и безопасной, а не для модного дефиле", - сказал глава Российской кинологической федерации.

https://ria.ru/20201019/sobaki-1580410423.html

https://ria.ru/20201011/sobaki-1579237353.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, собаки, москва, общество