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Названы болезни, симптомом которых являются холодные руки
Названы болезни, симптомом которых являются холодные руки
Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян рассказал, симптомом каких заболеваний могут быть холодные руки. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:40
2020-10-31T17:12
кярам азатян
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян рассказал, симптомом каких заболеваний могут быть холодные руки.Он отметил, что в целом такая ситуация может быть физиологической нормой, особенно в холодное время года."Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем", — рассказал Азатян в комментарии Пятому каналу.По его словам, это могут быть заболевания щитовидной железы и другие гормональные нарушения, а также атеросклероз, сахарный диабет, пониженное артериальное давление и болезнь Рейно — когда периодически происходит нарушение кровоснабжения кистей рук и стоп.
https://ria.ru/20201031/migren-1582433881.html
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кярам азатян, здоровье - общество

Названы болезни, симптомом которых являются холодные руки

15:40 31.10.2020 (обновлено: 17:12 31.10.2020)
 
© Fotolia / KhorzhevskaРебенок держит за руку взрослого
Ребенок держит за руку взрослого - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Fotolia / Khorzhevska
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян рассказал, симптомом каких заболеваний могут быть холодные руки.
Он отметил, что в целом такая ситуация может быть физиологической нормой, особенно в холодное время года.
"Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем", — рассказал Азатян в комментарии Пятому каналу.
По его словам, это могут быть заболевания щитовидной железы и другие гормональные нарушения, а также атеросклероз, сахарный диабет, пониженное артериальное давление и болезнь Рейно — когда периодически происходит нарушение кровоснабжения кистей рук и стоп.
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