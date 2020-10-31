https://ria.ru/20201031/simptom-1582452453.html

Названы болезни, симптомом которых являются холодные руки

Названы болезни, симптомом которых являются холодные руки

Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян рассказал, симптомом каких заболеваний могут быть холодные руки. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T15:40

2020-10-31T15:40

2020-10-31T17:12

кярам азатян

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/103281/83/1032818337_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_d71c87078c6d88def0b116ce069d8879.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян рассказал, симптомом каких заболеваний могут быть холодные руки.Он отметил, что в целом такая ситуация может быть физиологической нормой, особенно в холодное время года."Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем", — рассказал Азатян в комментарии Пятому каналу.По его словам, это могут быть заболевания щитовидной железы и другие гормональные нарушения, а также атеросклероз, сахарный диабет, пониженное артериальное давление и болезнь Рейно — когда периодически происходит нарушение кровоснабжения кистей рук и стоп.

https://ria.ru/20201031/migren-1582433881.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кярам азатян, здоровье - общество