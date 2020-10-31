https://ria.ru/20201031/simptom-1582452453.html
Названы болезни, симптомом которых являются холодные руки
Названы болезни, симптомом которых являются холодные руки
Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян рассказал, симптомом каких заболеваний могут быть холодные руки. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:40
2020-10-31T15:40
2020-10-31T17:12
кярам азатян
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян рассказал, симптомом каких заболеваний могут быть холодные руки.Он отметил, что в целом такая ситуация может быть физиологической нормой, особенно в холодное время года."Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем", — рассказал Азатян в комментарии Пятому каналу.По его словам, это могут быть заболевания щитовидной железы и другие гормональные нарушения, а также атеросклероз, сахарный диабет, пониженное артериальное давление и болезнь Рейно — когда периодически происходит нарушение кровоснабжения кистей рук и стоп.
https://ria.ru/20201031/migren-1582433881.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кярам азатян, здоровье - общество
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян рассказал, симптомом каких заболеваний могут быть холодные руки.
Он отметил, что в целом такая ситуация может быть физиологической нормой, особенно в холодное время года.
"Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем", — рассказал Азатян в комментарии Пятому каналу.
По его словам, это могут быть заболевания щитовидной железы и другие гормональные нарушения, а также атеросклероз, сахарный диабет, пониженное артериальное давление и болезнь Рейно — когда периодически происходит нарушение кровоснабжения кистей рук и стоп.