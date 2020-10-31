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Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии
Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не планирует становиться премьером Грузии. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T20:30
2020-10-31T21:19
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не планирует становиться премьером Грузии."Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" ранее выдвинули кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Сам он заявлял, что он готов занять должность главы правительства всего на два года, чтобы поставить Грузию на "путь развития".Ранее Саакашвили сообщил о "победе" оппозиции на выборах. При этом, по данным разных экзит-поллов, больше всего голосов получила правящая "Грузинская мечта" — от 41% до 55%. У "Единого национального движения" — от 23% до 33%.В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. Депутаты избираются на срок в четыре года. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий составляет один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.
https://ria.ru/20201031/saakashvili-1582480354.html
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парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире

Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии

20:30 31.10.2020 (обновлено: 21:19 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не планирует становиться премьером Грузии.
"Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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В Тбилиси посоветовали Саакашвили сохранить рабочее место на Украине
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" ранее выдвинули кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Сам он заявлял, что он готов занять должность главы правительства всего на два года, чтобы поставить Грузию на "путь развития".
Ранее Саакашвили сообщил о "победе" оппозиции на выборах. При этом, по данным разных экзит-поллов, больше всего голосов получила правящая "Грузинская мечта" — от 41% до 55%. У "Единого национального движения" — от 23% до 33%.
В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. Депутаты избираются на срок в четыре года. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий составляет один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020ГрузияВ мире
 
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