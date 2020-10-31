https://ria.ru/20201031/saakashvili-1582482065.html

Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии

Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не планирует становиться премьером Грузии. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T20:30

2020-10-31T20:30

2020-10-31T21:19

парламентские выборы в грузии — 2020

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570526650_0:0:1631:918_1400x0_80_0_0_45bbb144768da2a8029eede92a30c02f.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не планирует становиться премьером Грузии."Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" ранее выдвинули кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Сам он заявлял, что он готов занять должность главы правительства всего на два года, чтобы поставить Грузию на "путь развития".Ранее Саакашвили сообщил о "победе" оппозиции на выборах. При этом, по данным разных экзит-поллов, больше всего голосов получила правящая "Грузинская мечта" — от 41% до 55%. У "Единого национального движения" — от 23% до 33%.В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. Депутаты избираются на срок в четыре года. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий составляет один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.

https://ria.ru/20201031/saakashvili-1582480354.html

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире